검색

공무원들 “‘광주 소방관 사망’ 공직사회 직장 내 갑질 대책 마련” 촉구…소방청, 실태조사 착수

입력 :
박진영 기자 jyp@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

공무원노동조합총연맹, 성명 발표
소방청, TF 꾸려 조사·조치하기로

공무원들이 광주 소방공무원 사망 사건과 관련해 정부와 국회에 공직 사회 직장 내 갑질 및 괴롭힘 대책을 조속히 마련하고 관련 법·제도를 개선할 것을 촉구했다. 이재명 대통령 지시에 따라 국무조정실이 조사 중인 가운데, 소방청은 직장 내 괴롭힘 실태 조사에 나서기로 했다.

지난 6월11일 광주광역시청 앞에서 대한민국공무원노동조합총연맹(공노총)과 공노총 소방노조가 광주 소방공무원 사망 사건 관련 기자회견을 하고 있다. 공노총 제공
지난 6월11일 광주광역시청 앞에서 대한민국공무원노동조합총연맹(공노총)과 공노총 소방노조가 광주 소방공무원 사망 사건 관련 기자회견을 하고 있다. 공노총 제공

공무원 3대 노조 중 하나인 대한민국공무원노동조합총연맹(공노총)은 23일 성명을 내고 “근로기준법상 직장 내 괴롭힘 금지 제도가 시행된 지 곧 7년을 맞이하지만 공무원 노동자는 제도의 사각지대”라며 “공무원 노동자도 민간 노동자만큼 보호받아야 하며 공직 사회에도 근로기준법상 괴롭힘 금지 제도만큼의 강력한 보호 장치가 필요하다”고 목소리를 높였다.

 

공노총은 “공직 사회 갑질 및 괴롭힘은 여전히 피해자 개인의 문제로 치부되고 있다”면서 “고용노동부는 공무원 노동자에겐 근로기준법에 따른 직장 내 괴롭힘 금지 제도가 직접 적용되지 않고 국가 및 지방공무원법, 공무원 행동강령, 고충처리규정, 징계령 등이 우선 적용된다며 사실상 손을 놓고 있다”고 설명했다.

 

공노총은 이어 “이번 사망 사건처럼 감사·인사 부서, 신고 센터 등에 알려도 제대로 된 보호조치가 이뤄지기는커녕 기관 내에서 쉬쉬하거나 형식상 징계에 그치게 된다면, 상명하복식 공직 사회 구조상 2차 피해가 발생할 우려도 여전히 존재한다”고 덧붙였다.

 

소방청은 태스크포스(TF)를 꾸려 전국 소방공무원을 대상으로 직장 내 괴롭힘 실태를 조사하고 가해자에 대해선 엄중히 조치할 계획이다.

 

앞서 최용철 소방청장 직무대행은 전국 소방 지휘관들에게 “갑질, 부당 지시 등 신뢰를 훼손하는 사례가 발생하지 않도록 조직 문화를 세심히 살피고, 현장과 소통하는 자세로 조직을 안정적으로 이끌어 달라”고 당부했다.


박진영 기자 jyp@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

권은비, 블랙 미니드레스 자태 공개…시크한 비주얼
  • 권은비, 블랙 미니드레스 자태 공개…시크한 비주얼
  • 고윤정, 역시 모태 미인…비즈 드레스 입고 여신 미모
  • ‘구구단’ 출신 소이, 8월 결혼 발표…“끊임없이 웃고 있는 제 모습 발견”
  • 송혜교, 우아한 미모