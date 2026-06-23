정이한, 부친 계열사 직원 선거동원 의혹…경찰 수사

음료 피습 자작극 의혹으로 경찰 수사를 받고 있는 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보의 선거 운동에 부친이 운영하는 회사 계열사 직원들이 동원됐다는 의혹이 제기돼 경찰이 수사를 벌이고 있다.

부산경찰청 반부패수사대는 정 전 후보 부친이 운영하는 회사 계열사 직원들이 정 전 후보의 선거 운동에 동원됐다는 의혹과 관련한 수사를 진행하고 있다고 23일 밝혔다.

경찰은 정 전 후보 측이 해당 계열사 직원들에게 지지 댓글을 작성하게 하거나 정당 가입을 지시했다는 내용 등의 의혹을 들여다 보고 있는 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "수사를 진행 중인 사안으로 자세한 내용은 확인해 줄 수 없다"고 말했다.

정 전 후보의 음료 피습 자작극 의혹 관련 경찰 수사가 진행된 뒤 정 전 후보에 대한 여러 의혹이 일파만파 커지고 있다.

현재 경찰은 정 전 후보 관련, 부친이 운영하는 병원의 불법적 관여를 비롯해 정 전 후보의 학적 논란, 여론조사 의혹까지 제기돼 이와 관련 사실관계를 확인하고 있는 것으로 알려졌다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지