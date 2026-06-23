한국교육평가인증, 광동제약 비타500과 수험생 응원 이벤트

교육 콘텐츠 전문기업 ‘한국교육평가인증’(대표이사 이승호)은 광동제약의 대표 비타민 음료 ‘비타500’과 손잡고 수능을 준비하는 수험생들을 위한 이벤트를 선보인다고 23일 밝혔다. 이질적인 학습지·음료 회사가 콜라보(collaboration)를 펼쳐 공부에 집중하는 수험생에게 응원 메시지를 전달한다는 복안이다.

한국교육평가인증에 따르면 이벤트는 내달 1일부터 8월31일까지 두 달간 이어진다. ‘한수모의고사 파이널’을 구매하는 모든 수험생에게 광동제약의 비타500이 증정된다. 별도의 추첨 없이 구매자 모두에게 혜택이 제공되는 게 특징이다. 수험생들은 고품질 학습 콘텐츠를 이용하면서 컨디션 관리까지 챙길 수 있다.

‘한수모의고사 파이널’. 한국교육평가인증 제공

‘한수모의고사 파이널’은 수능 국어의 실전 감각을 최종 점검하도록 고안된 마무리 학습용 콘텐츠다. 실제 시험과 유사한 환경에서 시간 안배, 지문 독해, 문제 해결 등을 훈련하도록 짜였다.

여기에 오랜 기간 수험생 응원 캠페인을 이어온 광동제약의 비타500이 협업해 수험생에게 실전 학습 콘텐츠와 심리적 위안을 동시에 제공할 예정이다.

자세한 내용은 한수모의고사 공식 누리집과 한국교육평가인증 채널을 통해 확인할 수 있다.

한국교육평가인증 관계자는 “요즘은 수능을 준비하는 수험생에게 어느 때보다 높은 집중력이 요구되는 시기로, 작은 응원 하나도 큰 힘이 될 수 있다”고 말했다.

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