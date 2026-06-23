포항세명기독병원, 국제 저명 학술지에 또 논문 게재

포항세명기독병원 정형성형병원 소속 정형외과 의료진이 국제 저명 정형외과 학술지에 또 한 편의 논문을 게재하며 국내ㆍ외 학계의 주목을 받고 있다.

세명기독병원은 올해 상반기에만 국제 저명 학술지에 총 3편의 논문을 발표하며, 임상 진료와 연구를 함께 선도하는 지역 대표 의료기관으로서의 위상을 다시 한번 입증했다.

이번 논문에 공동저자로 참여한 정형성형병원 류인혁 원장(오른쪽)과 상지관절센터 이지호 부장(왼쪽)이 기념촬영을 하고 있다. 세명기독병원 제공

이번 논문은 상지외과 분야에서 세계 최고 권위지로 인정받는 미국 어깨·팔꿈치학회(American Shoulder and Elbow Surgeons·ASES)의 공식 학술지인 ‘Journal of Shoulder and Elbow Surgery·JSES’에 게재됐다. JSES는 전 세계 어깨·팔꿈치 외과 분야에서 가장 많이 인용되는 학술지 중 하나로 꼽힌다. 특히 엄격한 심사 과정을 거쳐 우수한 연구 논문만을 게재하는 권위지로 알려져 있어, 이번 논문 게재는 세명기독병원의 팔꿈치 관절 손상 치료 경험과 임상 연구 역량이 국제적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

논문에는 세명기독병원 정형성형병원 상지관절센터 이지호 부장이 제1 저자로 참여했으며, 류인혁 원장이 공동저자로 이름을 올렸다.

연구진은 후외측 팔꿈치 탈구 환자 186명의 MRI 영상을 분석해, 탈구 후 팔꿈치가 계속 불안정해지는 원인이 특정 인대 하나의 손상이 아니라 여러 안정화 구조물이 함께 손상되며 일정 한계를 넘어설 때 발생한다는 사실을 세계 최초로 체계적으로 밝혔다. 특히 굴곡회내근군(FPM)과 후외측 인대(PLL)가 동시에 완전히 파열되는 ‘Double Hit 패턴’이 수술적 불안정성을 예측하는 가장 강력한 지표임을 확인했다. 이는 팔꿈치 탈구 환자에게서 수술이 필요한 고위험군을 MRI로 보다 정확히 선별할 수 있는 근거를 제시했다는 점에서 의미가 크다.

이에 앞서 세명기독병원 정형외과 의료진은 지난 5월에도 국제 저명 학술지인 JSES International과 The Bone & Joint Journal에 팔꿈치 관절 손상 치료와 관련한 연구 논문 2편을 게재한 바 있다. 이로써 세명기독병원은 올해 상반기에만 팔꿈치 관절 분야 국제 학술지에 논문 3편을 잇달아 발표하며, 지역 의료기관의 한계를 넘어 세계 학계와 어깨를 나란히 하는 연구 성과를 이어가고 있다.

세명기독병원 정형성형병원은 국내외 학술 활동을 꾸준히 이어오며 임상 연구 역량을 강화해왔다. 현재까지 대표 발표 논문 60여 편을 통해 학술 성과를 축적했으며, 2023년 캐나다 토론토에서 열린 제78회 미국수부외과학회에서는 상지관절센터팀이 발표한 논문으로 ‘2023 Clinical Pearl Award’를 수상하기도 했다.

류인혁 원장은 “이번 논문은 세명기독병원이 오랜 기간 축적해 온 팔꿈치 관절 손상 치료 경험과 영상의학적 분석 역량이 결합된 결과이다” 며 “지역에서도 세계적 수준의 진료와 연구가 가능하다는 사실을 보여준 성과라고 생각한다”고 말했다.

이어 “우리 의료진은 앞으로도 환자의 치료 결과를 높이는 데 집중하면서 그 경험을 체계적인 연구로 발전시켜 국제 학술 무대에서 위상을 높여 나가겠다”고 덧붙였다.

한편 세명기독병원 정형성형병원은 상지·하지·척추 분야로 세분화된 전문센터 체계를 갖추고 있다.

연간 20만명의 외래 환자를 진료하고 1만 건 이상의 수술을 시행하고 있다. 2002년부터 2025년까지 누적 외래 환자 수는 250만명, 수술 건수는 16만건을 넘어 전국을 대표하는 정형외과 전문병원으로 자리매김하고 있다.

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