민형배 당선인 "서남권이 원하면 무안청사에 상근 가능"

전남광주특별시 주청사 논란이 지속되는 가운데 민형배 특별시장 당선인이 서남권인 무안에 상근할 수 있다고 발언해 파장이 일고 있다.



민 당선인은 23일 나주 빛가람 복합문화체육센터에서 서부권 당선인 업무공유회에서 김산 무안군수 당선인이 "무안청사를 특별시 주청사로 확정해달라"고 건의하자 상근할 수 있다고 발언했다.

서부권 당선인 업무공유회. 연합뉴스

무안군에 따르면 민 당선인은 "서남권이 원한다면 특별시장이 무안청사에 상근하고 기획·인사·예산 등 기관 유지 기능을 무안청사에 두는 것도 가능하다"고 밝혔다.



그는 이어 "서남권 정치인들이 협의해서 청사 기능배치 계획을 가져오면 그대로 따를 의향이 있다"며 서남권의 의견을 존중하겠다는 뜻도 밝혔다.



민 당선인은 전남도 동부청사가 있는 순천에 주사무소를 두겠다고 밝혀 서남권에서 강하게 반발했다.



주청사 논란이 거세지자 광주·무안·순천 3개 청사를 균형 있게 활용하겠다고 밝혔으나 주청사를 둘러싼 지역 갈등은 쉽게 가라앉지 않고 있다.



무안 청사에 상근이 가능하다는 발언은 무안을 비롯한 서남권의 반발을 잠재우려는 의도로 읽힐 수 있어 동부권 등 다른 지역의 추가 반발도 우려된다.



민 당선인의 인수위원회는 이에 입장문을 내고 "당선인의 기본 원칙은 특별법에 따라 무안·동부·광주 세 청사를 균형 있게 운영하는 것이다. 세 곳 모두 주청사로 운용한다는 입장"이라고 진화에 나섰다.



인수위는 "청사 기능 배치와 운용 방안은 인수위 검토, 시의회 협의, 시도민 의견 수렴 과정을 거쳐 확정될 것"이라며 "일부 정치권에서 당선인의 기본 원칙을 와전시켜 보도자료를 배포한 것에 대해 강력한 유감을 표명한다"고 밝혔다.

<연합>

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