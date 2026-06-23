美태양광업체 “한국산 셀 관세회피 조사를”

미국 태양광 패널 제조업체가 한국산 태양광 셀이 중국산 제품에 대한 미국 관세를 우회하고 있다며 미국 상무부에 조사를 청원했다.

22일(현지시간) 로이터통신에 따르면 미국에서 태양광 패널 공장을 운영하는 캐나디언 솔라와 SEG, 헬리에네 3사는 지난 18일 한화큐셀의 미국법인 큐셀스가 관세를 피하기 위해 생산 기지를 중국에서 한국으로 옮겼다고 주장하는 내용의 청원서를 상무부에 제출했다. 미국 무역법상 제3국을 통한 가공이 미미한 수준일 경우 해당 국가 수입품에도 관세를 확대 적용할 수 있다.

한화큐셀 북미 공장. 로이터연합뉴스

셀은 햇빛을 전기로 변환하는 태양광 모듈(패널)의 기본 구성 요소다. 3개사 연합체 측 존 안웨슨 변호사는 이번 청원이 공정한 경쟁을 위한 것이라고 주장했다. 그는 “한화큐셀과 같은 기업들은 너무 오랫동안 미국 무역법의 양쪽 틈새를 교묘히 이용해 왔다”며 “이제는 책임을 져야 할 때”라고 말했다. 이에 큐셀스 대변인 마르타 스토엡커는 “증거를 통해 주장의 근거 없음이 밝혀질 것”이라고 반박했다. 한화큐셀 관계자도 세계일보와 통화에서 “청원 내용은 사실관계와 전혀 부합하지 않고 실체적 근거도 없다”고 했다.

미국 조지아주에 두 개의 태양광 패널 공장을 운영하는 큐셀스는 실리콘 기반 태양광 패널에 들어가는 모든 핵심 부품을 미국 내에서 생산하는 것을 목표로 하고 있다.

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