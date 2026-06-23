한성숙, 청문회 이틀 남기고 ‘1주택자’로

‘4주택자’였던 한성숙 국무총리 후보자가 주택 3채 처분을 완료해 1주택자가 됐다. 한 후보자는 23일 “고위공직자의 무거운 책임감을 절감하며 정부 부동산 정책 기조를 선도적으로 이행해 나가겠다”고 밝혔다. 다만 잠실 아파트 매각 과정에서 약 30억원의 시세차익을 남긴 데다, 역삼동 오피스텔 ‘헐값 임대’ 의혹까지 제기되면서 국회 인사청문회에서 부동산 관련 검증은 계속될 전망이다.

한성숙 중소벤처기업부 장관(국무총리 후보자)이 23일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 뉴스1

국무총리실 인사청문준비단은 이날 보도자료에서 “한 후보자가 올해 5월 잠실 아파트 매각에 이어 주택 2채를 추가 처분해 최종 삼청동 소재 1주택만을 보유하게 됐다”고 밝혔다.



한 후보자는 지난 3월 공직자 재산공개 기준으로 서울 종로구 삼청동 단독주택(221.93㎡·약 67평), 강남구 역삼동 오피스텔(54.56㎡·약 17평), 송파구 잠실동 아시아선수촌아파트(151.01㎡·약 46평), 경기 양평군 양서면 단독주택(187.38㎡·약 57평) 4채를 보유한 다주택자였다.



5월에 매각한 잠실 아파트는 소유권 이전을 마쳤으며, 이번에 추가로 처분한 역삼동 오피스텔과 양평 전원주택은 잔금 지급까지 완료한 상태로 알려졌다. 한 후보자는 잠실 아파트를 52억원에 처분했다. 같은 평수 아파트가 같은 날 56억원에 계약된 것과 비교하면 시세보다 낮은 금액에 매각한 셈이다. 총리실은 “역삼동 오피스텔과 양평 전원주택도 취득가보다 낮은 가격으로 매각했다”고 밝혔다.



다만 한 후보자는 해당 아파트를 2006년 22억5000만원에 취득해 약 30억의 시세차익을 남겼다. 한 후보자는 잠실 아파트 매매차익 중 5억원을 지난 15일 국제구호개발단체에 기부했다고 밝혔다.



한 후보자의 국회 인사청문회는 25∼26일 양일간 진행된다. 야당은 한 후보자의 △편법 탈세 의혹 △중기부 ‘모두의 창업’ 부실설계 등을 문제 삼으며 송곳 검증을 예고하고 있다. 이날 한 후보자가 남동생 등 가족에 이어 자신이 보유한 역삼동 오피스텔을 지인에게 ‘헐값 임대’했다는 의혹이 불거지자 야당은 편법 증여 가능성을 제기했다.



한 후보자는 이날 중기부 장관 신분으로 국무회의에 참석해 ‘모두의 창업’ 프로젝트 개인정보 유출 사태를 두고 “운영 관련 부족했던 부분들도 제대로 채우고, 지원할 부분들은 과감히 지원해 창업 지원은 적극적으로 추진해야 한다고 생각한다”고 밝혔다. 이 대통령도 “산업 재편과 창업 확대(과제)는 중기부 장관일 때보다 총리일 때 훨씬 더 쉬울 것”이라며 “중기부 차원이 아니라 전부처 차원에서 창업, 고용 문제를 적극적으로 해볼 수 있을 거라 생각한다”고 격려했다. 경찰청 국가수사본부는 유출 사고 관련 수사에 착수했다.

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