美·이란 ‘IAEA 사찰단 복귀·동결자금 해제’ 두고 또 딴소리

첫 실무협상 후 미국은 이란의 국제원자력기구(IAEA) 사찰 복귀와 호르무즈해협 개방을, 이란은 60일간의 원유 판매 허용과 자산 동결 해제를 성과로 내세우고 있다. 그러나 사안별로 양측 해석이 엇갈리고 핵심 쟁점에 대한 간극도 여전해 최종 합의까지 적잖은 진통이 예상된다.

지난 21일(현지시간) 스위스서 종전 합의 후속 협상 나선 미·이란 대표단. 왼쪽부터 미국의 J.D. 밴스 부통령, 스티브 위트코프 중동 특사, 이란의 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장, 아바스 아라그치 외무장관. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 22일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “이란이 장기간의 ‘핵 투명성’을 보장하기 위한 주요 무기 사찰을 수용하게 될 것”이라고 적었다. 앞서 미국의 협상 수석대표인 JD 밴스 부통령이 스위스 기자회견에서 “이란이 IAEA 사찰단의 이란 입국을 허용하기로 했다”고 밝힌 내용을 재확인한 것이다. 미국은 종전 양해각서(MOU)를 둘러싼 국내 비판 속에서 이번 후속 협상을 핵 문제와 관련한 가시적 성과로 설명하는 모양새다.



이후 미국은 이란의 IAEA 사찰단 재입국 수용의 대가로 제재를 완화해 이란산 원유의 생산·인도·판매를 60일간 허용했다.



그러나 이란은 미국과 다른 입장을 내놨다. 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 “새로운 약속을 하지 않았다”고 선을 그었다. 바가이 대변인은 “이란과 IAEA 간의 상호 협력은 이슬람 의회(마즐리스)의 승인과 최고 국가안보회의의 결정에 기반해 현행 절차에 따라 계속될 것”이라고만 밝혔다.



미국이 말하는 이란의 ‘핵 사찰 복귀’가 실제로 어느 수준까지 이뤄질지 불확실한 상황이다. 비핵화는 기본적으로 현재 이란이 확보한 우라늄과 농축시설 등에 대한 투명한 공개에서 시작될 수밖에 없기 때문에 이란으로부터 제한 없는 대폭적 사찰을 끌어낼 수 있는지가 핵심이다.

이란 대통령은 파키스탄 국빈 방문 22일(현지시간) 파키스탄 수도 이슬라마바드의 거리에 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리(왼쪽부터), 마수드 페제시키안 이란 대통령, 아시프 알리 자르다리 파키스탄 대통령의 사진과 “파키스탄 국민은 이란 대통령을 환영합니다”라는 문구가 적힌 광고판이 세워져 있다. 이슬라마바드=AFP연합뉴스

이란은 경제 제재 완화에 더 무게를 두고 있다. 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장은 “고위급 회담에서 동결자산 120억달러(약 18조원) 해제 문제가 합의됐다”고 말했다. 아바스 아라그치 이란 외무장관도 “이란 석유 및 석유화학 제품 수출 제재가 면제되고 일부 동결자금이 해제됐으며 이란 재건 및 개발 계획이 가동됐다”고 밝혔다.



반면 미국 측에서는 동결자산 해제에 대한 언급이 없다. 동결자금을 일괄 해제하지 않고 협상 진전에 따라 단계적으로 풀 수 있다는 입장을 고수하고 있다.



해제 자금의 사용처를 둘러싼 입장차도 크다. 트럼프 대통령은 이날 “해제된 자금이 미국산 농산물 구매에 쓰이게 하겠다”고 말했다. 이에 대해 압돌나세르 헤마티 이란 중앙은행 총재는 이란 타스님통신과 인터뷰에서 “이란은 미국 농산물을 구매할 의무가 없다”며 “미국과 이란 간의 합의에 따르면 최초 60억달러는 생필품과 의약품 구매에 사용할 수 있으며, 나머지는 제재 대상이 아닌 다른 물품도 구매할 수 있다”고 맞받았다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 22일(현지시간) 미 백악관 집무실에서 양자 컴퓨팅 관련 행정명령에 서명하면서 배석한 행정각료들과 손짓하며 대화하고 있다. 로이터연합뉴스

여러 이견이 드러나자 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 협상이 “아주 잘 진행되고 있다”고 평가하면서도 이란이 약속을 지키지 않으면 “해야 할 일을 할 것”이라며 압박했다. 그러면서 협상의 원칙으로 호르무즈해협 개방과 이란의 핵무기 보유 불가를 재확인했다.



양국은 협상과 동시에 중동 주변국과의 접촉에도 속도를 내고 있다. 마코 루비오 미국 국무장관은 23∼25일 아랍에미리트(UAE)·쿠웨이트·바레인 등을 방문해 MOU 이행과 호르무즈해협 통항 문제 등을 논의할 예정이다.



이란 움직임도 분주하다. 갈리바프 의장과 아라그치 외무장관은 이날 오만을 방문해 호르무즈해협 통항 문제를 논의했다. 바드르 빈 하마드 알 부사이디 오만 외무장관은 엑스에 “국제법 준수와 통항료 없는 안전한 통항 보장을 위한 노력을 재확인했다”고 적었다. 마수드 페제시키안 대통령은 23일 파키스탄을 찾았다. 역내 현안이 맞물려 있는 만큼 양국 모두 후속 협상에 대비해 우호적 환경을 조성하려는 움직임으로 풀이된다.

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