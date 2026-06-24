기업 수익성 사상 최고치… 자영업자 연체 13% 폭증 [경제 레이더]

올해 1분기 자산규모 500억원 이상인 기업들의 매출액영업이익률이 2015년 통계 편제 이래 사상 최고 증가율을 기록하는 등 수익성·성장성이 대폭 개선됐다. 반면 자영업자들의 대출연체액은 전분기보다 13% 가까이 증가해 경제 부문별 양극화가 뚜렷했다.

서울 남산에서 바라본 많은 기업들이 입주해 있는 서울 시내 모습. 연합뉴스

한국은행이 23일 발표한 ‘2026년 1분기 기업경영분석 결과’에 따르면 외부감사 대상 법인기업(외감기업·자산 500억원 이상) 4233곳을 표본조사한 결과 1분기 매출액증가율은 13.5%로 지난해 4분기(2.5%)보다 11.0%포인트 상승했다. 이는 2022년 3분기(17.5%) 이후 가장 높은 수준이다.



반도체의 힘이 컸다. 업종별로 보면 제조업의 증가율이 지난해 4분기 4.7%에서 올해 1분기 21.1%로 뛰었다. 제조업 중 기계·전기전자 업종의 매출액증가율은 52.1%, 기계·전기전자 중에서도 전자·영상·통신장비 업종의 증가율이 75.7%나 됐다.



기업의 수익성을 보여주는 매출액영업이익률은 올해 1분기 13.2%로 지난해 1분기(6.0%)보다 7.2%포인트 상승했다. 이는 2015년 1분기 통계 편제 이후 최고 수준이다. 특히 제조업 영업이익률이 6.2%에서 18.1%로 3배 뛰었다. 기계·전기전자 업종의 영업이익률은 32.5%, 이 업종에 포함된 전자·영상·통신장비의 매출액영업이익률은 42.2%에 달했다.



매출액세전순이익률도 15.4%로 2015년 이래 최고치였다. 기계·전기전자 업종은 38.5%, 전자·영상·통신장비 업종은 50.3%를 기록했다. 총자산증가율은 4.7%로 역시 사상 최고치를 경신했다.



자산 규모가 큰 기업들의 1분기 살림살이가 나아진 반면 소상공인의 어려움은 가중됐다. 이날 한국신용데이터(KCD)가 발표한 ‘2026년 1분기 소상공인 동향’에 따르면 국내 개인사업자들이 이자와 원금을 갚지 못해 연체된 금액은 총 14조6000억원으로, 전 분기보다 약 1조6000억원(12.6%) 증가했다. 은행권 대출이 2조7000억원, 비은행권이 11조9000억원으로 취약차주들이 찾는 2금융권에서 연체 규모가 컸다.

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