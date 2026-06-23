임윤찬 ‘올해의 기악 연주자’ 賞

피아니스트 임윤찬(사진)이 독일 음악상인 ‘오푸스 클래식(Opus Klassik)’에서 음반 ‘바흐: 골드베르크 변주곡’으로 ‘올해의 기악 연주자’ 부문을 수상했다고 소속사 목프로덕션이 23일 밝혔다.



올해 오푸스 클래식에는 680여건의 음반과 프로젝트 작업물이 출품된 가운데, 임윤찬은 지난 2월 발매한 음반 ‘바흐: 골드베르크 변주곡’으로 수상의 영예를 안았다.



임윤찬과 함께 독일 바이올리니스트 크리스티안 테츨라프와 호르니스트 사라 윌리스 역시 올해의 기악 연주자로 선정됐다. 지난해에는 피아니스트 조성진이 ‘라벨: 피아노 독주 전곡집’ 음반으로 이 부문을 수상해 2년 연속 한국인 피아니스트가 선정되는 쾌거를 이뤘다.



오푸스 클래식은 클래식 음악 분야 연주자와 음반, 프로덕션을 대상으로 수여되는 독일의 저명한 음악상으로, 공연·음악계 주요 관계자가 참여하는 비영리단체 독일 클래식음악진흥협회가 주관한다. 1994년부터 시작된 독일의 주요 음악 시상식 ‘에코 클래식’을 계승해 2018년부터 열렸다.

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