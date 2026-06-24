국내 지방공항∼中 상하이 하늘길 늘린다

한국공항공사가 지방공항과 중국 상하이 구간의 노선 확대를 위해 나섰다.



한국공항공사는 23일 중국 상하이 홍차오공항에서 상하이공항그룹(AVINEX)과 국내 지방공항∼상하이 노선 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약은 올해 1월 한·중 정상회담을 통해 양국 간 운수권이 확대된 데다 최근 양국 간 항공수요가 빠르게 회복되고 있는 상황을 반영한 것이다.

23일 중국 상하이 홍차오공항에서 열린 ‘국내 지방공항-상하이 노선 확대를 위한 업무협약’에서 박재희 한국공항공사 사장 직무대행(오른쪽)이 상하이공항그룹 사장과 기념촬영을 하고 있다. 한국공항공사 제공

그동안 상하이 노선은 국내 수도권 공항(인천·김포) 중심으로 운영돼 와 지방공항과의 연결은 제한적이었다. 국내 지방공항의 중국 노선 운수권이 확보된 경우에도 상하이공항의 슬롯 부족으로 신규 노선 개설과 증편에 어려움을 겪었다.



올해 들어 지난달까지 국내를 찾은 상하이 지역 중국인은 인천공항(약 102만명), 김포공항(27만여명)을 이용했다. 두 공항을 이용한 중국인 여객수는 전체 한국∼상하이 노선(약 200만명)의 약 64.4%를 차지할 정도로 편중된 상황을 극복하기 위해 MOU 체결이 이뤄졌다는 게 공사 설명이다.



한국공항공사는 이번 MOU를 통해 중국인 관광객의 지방 유입이 늘어나면서 지역관광 활성화와 경제교류가 크게 증가할 것으로 기대하고 있다.

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