[재미로 보는 오늘의 운세] 6월 24일 (수요일) 66년생, 송사에 엮이면 불리하니 타협하세요

96년생: 실물수나 도적을 조심해라. 84년생: 어차피 한번은 겪어야하는 과정이다. 72년생: 즉흥적인 행동과 객기를 삼가라. 60년생: 경솔한 행동은 주변사람들을 황당하게 만든다. 48년생: 응어리를 내뱉고 홀가분한 마음을 가져라. 36년생: 변덕스러운 사람은 멀리하는 것이 이롭다.

97년생: 어떤 일에도 쉽게 동요 마라. 85년생: 윗사람의 의견을 경청하고 자세를 낮게 하라. 73년생: 없다고 발뺌하면 빨리 정리해라. 61년생: 변화와 변경이 잦으면 신뢰를 잃기 쉽다. 49년생: 사사로운 정에 집착하면 곤란한다. 37년생: 세상에서 가장 외로운 사람인 것 같다.

98년생: 개성과 능력을 고려한 뒤 직업을 택하라. 86년생: 먼저 말을 건네는 사람이 앞서나갈 수 있다. 74년생: 일장일단이 있으니 장점부터 살펴라. 62년생: 구심점이 없으면 전체가 흔들리는 법. 50년생: 밑천없이 시작한 일은 벽에 부딪힌다. 38년생: 독선과 아집 때문에 빚어진 문제다.

99년생: 남다른 전문지식은 오랜 시일이 걸린다. 87년생: 사업자는 좋은 협력자를 만날 수 있다. 75년생: 낮은 곳으로 임하는 것이 바람직하다. 63년생: 장래의 더 큰 이익을 위해 저축해야 한다. 51년생: 누가 진솔한 사람인지를 잘 구별해야 한다. 39년생: 애매한 사안에는 뒤에서 바라보아라.

00년생: 김씨,윤씨 서씨에 금전적인 도움을 받은 운이다 . 88년생: 다른 사람에게서 도움을 받는 운이다. 76년생: 부단한 노력만이 인정받는 유일한 길이다. 64년생: 두 가지 문제를 한꺼번에 처리하지 마라. 52년생: 협력을 위해 예의를 표하는 자세를 취하라. 40년생: 건강에 이상이 올 수 있으니 검진 받아라. 28년생: 재물에 대한 애착이 지나치면 손해다.

01년생: 멀리서 좋은 통신이 날아온다. 89년생: 일이 맞는 인재가 부족하니 괴롭다. 77년생: 눈높이를 맞추지 못하면 고생한다. 65년생: 전문직 종사자는 능력을 펼칠 수 있다. 53년생: 욕구를 자제하고 형편에 맞게 생활하라. 41년생: 돌고 도는 것이 세상의 이치이다. 29년생: 음양의 이치를 적용하면 훤히 다보인다.

02년생: 서남방으로 갈때는 차조심을 하라. 90년생: 기다리지 말고 적극적으로 상대방을 끌어당겨라. 78년생: 변화에 역행하지 않고 순리를 따르도록 해라. 66년생: 송사에 연루되면 매우 불리하니 타협하라. 54년생: 경제적으로 안정되면 앞을 가로막지 않는다다. 42년생: 손에서 모두 놓아 버리면 새털처럼 가볍다. 30년생: 생각보다 부대비용이 많이 든다.

03년생: 과도기를 거치고 나면 넓은 들판이 나타난다. 91년생: 하는 일이 맞지않아 옮기거나 변화를 도모한다. 79년생: 내가 취하지 않으면 남이 취한다. 67년생: 하는 일을 꼼꼼하게 처리하고 움직여라. 55년생: 바람직하지 못한 부분은 멀리하라. 43년생: 누구를 할 것인지를 결정하는 일은 복잡하다. 31년생: 겉으로는 당당하지만 마음 속에는 두렵다.

04년생: 돈이 긴박한데 동남방의 동료가 도움준다. 92년생: 남의 일에 간섭하지 말고 업무에 충실하라. 80년생: 누구나 힘들고 외롭고 슬플 때가 있다. 68년생: 목표를 정하고 협력자를 구하라. 56년생: 늦다고 생각할 때가 이르다는 말이 있다. 44년생: 굴러가는 공을 잡으려하다가는 놓치기 쉽다. 32년생: 협력자가 없으면 빛을 발할 수 없다.

05년생: 물품구입 실물수을 조심하라. 93년생: 일에 시달리기 쉬우니 정신건강에 힘쓰라. 81년생: 노력한 것 이상의 성과를 거둘 수 있다. 69년생: 부산하게 움직이지만 기대에 미흡하다. 57년생: 논쟁에 휘말리면 피곤해지니 끝내라. 45년생: 청탁은 거절하는 것이 여러모로 유익하다. 33년생: 자녀문제로 근심도 많지만 무난한 운세.

06년생: 노력은 많은데 일에 수익이 좀 부족하다. 94년생: 힘든 일이라도 인내하고 불평 않는 것이 좋다. 82년생: 때와 장소에 따라 소비한다면 인기를 받는다. 70년생: 내면향상을 위해 노력이 필요하다. 58년생: 의외의 장소에서 귀인을 만날 수 있다. 46년생: 과다복용하면 부작용이 생길 수 있다. 34년생: 끝나지 않은 일이 있다면 마무리하라.

95년생: 소원하는 바가 크지만 성취하긴 역부족이다. 83년생: 보고 듣기 위해 계획을 잘 세우라. 71년생: 지금은 실리를 추구하는 것이 중요하다. 59년생: 거처를 옮기기에 좋으나 동방은 삼가라. 47년생: 산으로 올라가면 묵은 체증이 내려간다. 35년생: 무엇을 하는지 심신이 바쁜 날.

백운철학원

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