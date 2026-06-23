K팝 콘서트부터 뷰티·패션까지 한눈에

K콘텐츠 팬덤을 국내 기업의 해외 진출과 방한 관광으로 연결하기 위한 K컬처 종합 축제가 열린다. 문화체육관광부는 오는 25일부터 28일까지 경기 고양시 킨텍스와 소노캄 고양에서 ‘2026 마이케이 페스타(MyK FESTA·포스터)’를 개최한다고 23일 밝혔다.



올해 2회째를 맞은 마이케이 페스타는 전 세계 한류 팬에게 K컬처 전반을 소개하는 종합 박람회다. 지난해 첫 행사에서 확인한 K컬처 분야 간 연계 가능성을 바탕으로 올해는 농림축산식품부, 해양수산부, 보건복지부 등 관계 부처와 협력해 참여 기업과 프로그램을 확대했다. 행사는 K팝 콘서트, K컬처 국내기업 팝업스토어, 분야별 이야기쇼, 국내 기업과 해외 구매 기업 간 수출상담회 등으로 구성된다. K팝 콘서트는 26일과 27일 일산 킨텍스 제1전시장에서 열린다. 트레저, 피원하모니, 트리플에스, 라이즈, 하츠투하츠, 하이라이트, 웬디, 제로베이스원, 킥플립 등이 무대에 오른다.콘서트장 옆 킨텍스 제1전시장 3홀에서는 행사 기간 동안 팝업스토어가 운영된다. 콘텐츠를 비롯해 미용, 음식, 패션, 생활 분야 등 K컬처 기업·기관 100여곳이 참여해 전시, 체험, 판매 프로그램을 선보인다.



국내 기업의 해외시장 진출을 지원하는 사업 프로그램은 25~26일 소노캄 고양에서 열린다. 국내 기업 200여개사와 해외 구매 기업 140여개사가 참여해 일대일 사업 연결, 업무협약 체결, 교류 프로그램 등을 진행한다. 아마존, 알리바바닷컴, 큐텐재팬 등 글로벌 온라인 플랫폼의 입점 상담회도 운영해 국내 중소 K컬처 기업의 해외 판로 확대를 지원한다.

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