한성숙, 주택 2채 추가 처분해 1주택…"정책기조 선도적 이행"

한성숙 국무총리 후보자는 보유하던 주택 2채를 추가로 처분해 최종적으로 1주택자가 됐다고 23일 밝혔다.

한 후보자 인사청문 준비단에 따르면 한 후보자는 23일 서울 강남구 역삼동 오피스텔을 15억원에, 전날 경기 양평 전원주택을 5억원에 매매했다. 매매 기준 시점은 잔금 지급 완료일이다.

한성숙 중기부 장관이 23일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 이재명 대통령 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

역삼동 오피스텔의 경우 작년 5월 20억7천400만원에 취득했는데 5억7천400만원 손해를 보고 매도한 셈이다.

양평 전원주택도 2009년 취득가 7억8천만원 대비 2억8천만원 싸게 처분했다.

2006년에 취득했던 서울 송파구 잠실 아파트는 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 매매 계약이 체결됐고 지난달 27일 소유권이전등기까지 마친 것으로 전해졌다.

한 후보자는 잠실 아파트 매매차익 29억5천만원 중 5억원은 지난 15일 국제구호개발 단체에 기부했다.

중소벤처기업부 장관 취임 당시 주택(오피스텔 포함) 4채를 보유했던 한 후보자는 이로써 실거주 목적의 서울 종로구 단독주택만 보유한 1주택자가 됐다.

앞서 이재명 대통령은 지난 3월 다주택자를 부동산 정책 결정 과정에서 배제하라고 청와대와 내각에 지시한 바 있다. 지난 4월 국무회의에선 "용지를 복사하는 직원조차도 다주택자여선 안된다"고 강조하기도 했다.

한 후보자는 "고위 공직자의 무거운 책임감을 절감하며 정부의 부동산 정책 기조를 선도적으로 이행하겠다"고 밝혔다.

<연합>

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