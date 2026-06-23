이재명 대통령, 제27회 국무회의 겸 제12차 비상경제점검회의 주재 [한강로 사진관]

이재명 대통령은 23일 청와대에서 제27회 국무회의 겸 제12차 비상경제점검회의를 주재했다.

이날 회의에는 이 대통령과 국무위원들이 넥타이를 매지 않은 '노 타이' 차림으로 등장했다. 이 대통령은 모두발언에서 "꽤 오랜만인 것처럼 느껴진다"며 "그 사이에 넥타이도 푸시고, 여름도 왔는데 다들 시원하시죠. 제가 없어서 더 시원했을 것 같다"고 말했다.

이 대통령은 선관위 사태에 대해서 "우리 국민들의 우려, 또 관심이 매우 높다"며 "참으로 안타까운 것이 정부 통제에 있는 관리 범위 내에 있으면 손이라도 써보겠는데 헌법이 정한 독립기관이다 보니까 관리도 통제도 불가능한 상황"이라고 했다.

이 대통령은 "투표 과정에서 생긴 문제도 중요한데 그것과 관련돼 있는 간접적 부정부패 사안이라든지 그 과정에서 드러나고 있는 황당무계한 일들 있지 않나"라며 "예를 들면 예산 낭비라든지 채용 비리 문제 같은 것도 잘 정리됐는지 모르겠다"고 했다.

그러면서 "내부 운영 과정에서 국민들이 납득하지 못하는 황당한 일이 많이 생기는 것 같은데 그런 문제에 대해서도 수사상 필요하면 충분히 수사하면 좋겠다"고 했다.

부처 안건 보고가 끝나고 정부 주요 정책에 대한 국방부가 제작한 홍보영상을 함께 감상했다. 이어 생중계 국무회의를 지켜보며 국민들이 단 실시간 댓글 중 일부롤 소개하고 관련 부처가 답변하기도 했다.

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