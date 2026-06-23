구리시, 경기도 시군종합평가 11년 연속 우수기관 선정

경기 구리시가 경기도가 실시한 시군종합평가에서 11년 연속 우수기관에 선정되며 행정 역량을 다시 한번 인정받았다.

구리시는 '2025년 경기도 시군종합평가'에서 장려상을 수상, 기관 표창과 함께 재정 성과급(인센티브) 1억원을 확보했다고 23일 밝혔다.

구리시 전경

경기도 시군종합평가는 국정 핵심 과제와 도정 주요 시책의 추진 성과를 바탕으로 지방자치단체의 행정 역량을 종합적으로 평가하는 제도다.

경기도는 도내 31개 시군을 인구 규모에 따라 3개 그룹으로 나눠 평가하고 있으며, 구리시는 이천·안성·의왕·포천·여주·동두천·과천·가평·연천 등과 함께 3그룹에 속해 있다.

평가 결과 구리시는 전체 107개 지표 가운데 105개 지표에서 최고 등급인 S등급을 획득하며 주요 시책 전반에서 우수한 평가를 받았다.

이번 성과는 연초부터 추진한 체계적인 실적 관리가 주효했다는 평가다. 시는 매월 실적 보고회를 열어 추진 상황을 점검하고, 지표 담당자 대상 1대1 교육과 맞춤형 컨설팅을 실시하는 한편 부서 간 협력체계를 강화하는 등 평가 지표 관리에 집중해 왔다.

시 관계자는 “11년 연속 우수 기관이라는 의미 있는 성과를 이어가게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 검증된 행정 역량을 바탕으로 세밀한 지표 관리와 행정 혁신을 지속해 시민들이 체감할 수 있는 행정서비스 제공과 삶의 질 향상에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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