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제주서 중국어 사이트로 오피스텔 성매매 알선…중국인 조직 적발

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제주=임성준 기자 jun2580@segye.com

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제주시내 오피스텔에서 인터넷 사이트를 통해 성매매를 알선한 중국인 조직이 경찰에 적발됐다.

 

제주경찰청은 성매매 알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 위반 혐의로 중국인 조직원 30대 여성 A씨를 구속하고 30대 남성 B씨를 불구속 입건했다고 23일 밝혔다.

 

성매매 알선 사이트. 제주경찰청 제공
성매매 알선 사이트. 제주경찰청 제공

이들은 중국어로 된 성매매 알선 사이트를 개설한 뒤 한국과 중국 국적 여성들의 프로필을 게시하고 위챗을 이용해 중국인 관광객 등을 상대로 성매매를 알선한 혐의를 받는다.

 

경찰에 따르면 이들은 코스별로 11만∼50만원을 받고 성매매를 알선한 것으로 조사됐다.

 

경찰은 첩보를 입수해 손님으로 위장한 수사 끝에 제주시 연동 한 오피스텔에서 실제 성매매가 이뤄진 사실을 확인하고 관련 증거를 확보했다. 단속 과정에서 현금 500만원을 압수하기도 했다.

 

경찰은 지난 18일 중국인 30대 남성 조직원 B씨를 체포한 데 이어 지난 21일 자금 관리와 성매매 알선에 관여한 것으로 추정되는 중국인 여성 A씨를 긴급체포해 구속했다.

 

이어 해외에 있는 또 다른 조직원 2명에 대해서도 체포영장을 발부받아 뒤를 쫓고 있다.

 

경찰은 성매매 사이트 폐쇄를 요청하고 범죄수익 환수 절차를 진행하는 한편 성매매 범죄 규모와 자금 흐름 등을 수사하고 있다.


제주=임성준 기자 jun2580@segye.com 기자페이지 바로가기

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