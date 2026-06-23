30억 이상 고액자산가 3배 증가...‘현대차·하이닉스·삼성전자’ 많이 담았다

30억원 이상 자산을 보유한 고액자산가가 전년보다 3배 증가한 것으로 나타났다. 100억원 이상 자산가도 2배 이상 늘었다. 이들은 주로 ‘현대자동차·SK하이닉스·삼성전자·한미반도체·산일전기’ 등에 주로 투자하며 인공지능(AI)과 반도체 등 성장주 중심으로 자산을 늘려나가는 것으로 나타났다.

사진=게티이미지뱅크

미래에셋증권은 23일 30억 원 이상을 보유한 고액자산가 고객 수가 1년 만에 3배 이상 증가했다고 밝혔다. 미래에셋증권은 “주식시장 변동성에도 미래 혁신 산업을 선별한 투자 성과가 두드러진 데다, 전 세대 맞춤형 VIP 자산관리 서비스가 결합되며 고액자산가 시장에서 차별화된 경쟁력을 갖추고 있다”고 분석했다.

지난해 5월 기준 3000명 대 수준이던 고액자산가 수는 올해 5월 9500명을 넘어섰다. 전월 대비 증가율도 26%에 달했다.

특히 100억원 이상을 보유한 초고액자산가 고객 수는 전년 대비 2배 이상 늘었다. 미래에셋증권은 “단순 시장 상승에 따른 자산 증가 효과를 넘어, 글로벌 투자 기회와 차별화된 자산관리 서비스를 찾는 고액자산가들이 미래에셋증권을 선택하고 있다”고 짚었다.

초고액자산가 고객들이 가장 많이 보유한 국내 주식은 △현대자동차 △SK하이닉스 △삼성전자 △한미반도체 △산일전기 순이었다. 해외 주식은 △브로드컴 △엔비디아 △마이크론 테크놀로지 △테슬라 등 메가테크 기업이 상위권에 올랐다. 미래에셋증권은 “AI 반도체와 데이터센터, 모빌리티 등 시장을 주도하는 구조적 성장주 중심으로 투자 기회를 선제 포착한 것으로 파악된다”고 말했다.

주요 보유 종목의 성과도 두드러졌다. 2024년 12월부터 2026년 5월까지 기간 수익률을 분석한 결과 △SK하이닉스 1241.6% △마이크론 테크놀로지 1058% △삼성전자 495.9% △산일전기 260.1%가 높은 수익률을 기록했다.

미래에셋증권은 “고액자산가 고객 기반이 늘어난 배경에는 섬세한 VIP 고객 관리 전략이 꼽힌다”며 “고액자산가 시장에서는 개인 금융자산 관리를 넘어 가족·기업 자산, 세무, 부동산, 상속·승계 컨설팅, 자녀 투자 교육 등 통합적으로 설계하고 관계를 이어가는 역량이 중요하다”고 설명했다.

미래에셋증권 관계자는 “고액 자산가 고객이 1년 만에 3배 증가한 것은 미래에셋증권의 투자철학과 관리 역량이 인정받았다는 의미”라며, “고객의 성공이 기업의 성과라는 고객동맹 철학을 바탕으로 독보적인 라이프 케어 프로그램, 수준 높은 인사이트 등 실질적인 서비스를 통해 VIP 자산관리 시장의 표준을 새롭게 써내려 갈 것”이라고 말했다.

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