이강인 없이 32강 치를라… ‘이기더라도 경고 조심’ 홍명보호 옐로카드 경계령 [월드컵]

홍명보호에 다시 한 번 카드 경계령이 내려졌다. 조별리그를 통과하더라도 핵심 선수들에게 경고가 누적되면 32강에 가서도 발목을 잡을 수 있어서다.

한국 축구대표팀은 25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 2026 북중미 월드컵 남아프리카공화국과 조별리그 A조 3차전을 치른다. 한국은 남아공과 경기에서 비기기만 해도 32강에 진출할 수 있다. 다만 한국이 남아공에 패하고 같은 조인 체코가 멕시코에 이길 경우엔 조 4위까지 추락해 32강 진출에 실패한다.

한국 축구국가대표팀 이강인이 18일(현지시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 2차전 대한민국과 멕시코의 경기에서 옐로카드를 받고 있다. 과달라하라=뉴스1

당장 조별리그 통과가 우선이지만, 32강전 전력까지 생각한다면 ‘경고 관리’가 필수다. 앞선 2경기에선 총 3명의 선수들이 옐로카드를 받았다. 첫 경기인 체코전에선 2-1 승리를 거뒀으나 센터백 이기혁이 경고를 받았다. 멕시코와 2차전에선 전반 4분 만에 이강인(파리 생제르맹)이 옐로카드를 받았고, 후반 백승호(버밍엄시티)도 경고를 받았다. 퇴장은 없었지만, 자칫 경고가 더 쌓인다면 이들 없이 32강을 치러야 한다.

이들 모두 빠질 수 없는 핵심 전력으로 꼽힌다. 이기혁은 이번 대회에서 깜짝 발탁됐으나 곧바로 기량을 증명했다. 조별리그 2경기에서 모두풀타임을 뛰는 등 주전 왼쪽 센터백으로 자리매김했다. 백승호는 중원의 지휘관인 황인범(페예노르트)와 합을 맞추면서 2경기 모두 선발 출전했다.

18일(현지 시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 멕시코의 경기, 구스타보 테헤라 주심이 백승호에게 옐로카드를 꺼내들고 있다. 과달라하라=뉴시스

가장 대체 불가능한 이름은 이강인이다. 이기혁과 백승호는 김태현(가시마), 김진규(전북)이 대체 자원이 돼 줄 수 있지만 이강인을 대체할 수 있는 대표팀 선수는 없다. 이강인은 체코전에서 패스 37회 중 37회를 모두 성공하며 3차례 득점 기회를 창출해 팀의 역전승을 이끌었다. 멕시코전에서도 패스 성공률은 88%로 공격진에게 세 차례 기회를 선사했다. 공교롭게도 2022년 카타르 월드컵 때 조별리그 포르투갈전에서 이강인에게 경고를 내렸던 파쿤도 테요 심판이 남아공전 주심으로 나선다.

남아공전에서만 경고를 피하면 한국 대표팀에 쌓였던 경고도 한 차례 지워지게 된다. 국제축구연맹(FIFA)은 직전 대회까진 조별리그 및 8강까지 토너먼트를 치르는 동안 경고 2개가 쌓인 선수에게 1경기 출전을 정지했다. 4강에 진출해야만 경고 횟수를 지웠는데, 이번 대회에선 경기 수가 늘어나면서 경고 소멸 시점을 조별리그 최종전 후, 8강전 후로 변경했다.

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