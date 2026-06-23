靑 “당과 직접 정책적 소통할 수 있는 구조 애당초 아냐…청와대는 전술적 지휘 담당”

강유정 청와대 수석대변인은 23일 일각에서 제기되는 당·청 갈등설을 두고 “저희가 당과 직접적으로 어떤 정책적인 부분에 있어서 소통을 한다거나 내지는 부처처럼 손발을 맞출 수 있는 구조는 애당초 좀 아니다”고 말했다.

청와대 본관과 대정원. 연합뉴스

강 수석대변인은 이날 오전 CBS라디오 인터뷰에서 관련 질문에 “(행정과 관련해) 부처에서 손발이 되어 움직이고, 청와대는 여러 가지 정책적 아이디어와 한편으로는 전술적 지휘 같은 것들의 지휘 체계라고 할 수 있다”며 이같이 언급했다. 이어 “그럼에도 불구하고 많은 분들이 그런 말씀을 하시고 있다는 것은 귀담아듣고는 있다”며 “다만 청와대는 청와대가 할 수 있는 일들, 그리고 청와대만 할 수 있는 일이 있다. 그래서 청와대만 할 수 있는 일들을 최선을 다해서 업무로서, 일로서 증명해보여야 되지 않을까”라고 했다.

이재명 대통령이 한찬식 신임 민정수석을 임명한 배경에 대해선 “검찰개혁의 의지와 능력도 보지만, 내부적인 파악 정도도 매우 중요하게 봤다”고 설명했다. 한 수석 임명 발표 뒤 일부 범여권에선 한 수석이 검찰 출신이라는 점을 지적하며 검찰개혁 측면에서 우려를 제기하고 있다. 이와 관련해 강 수석대변인은 “국정 2년 차를 고민하는 정부의 입장에서는 책임성 강화라는 부분, 민정수석으로서 해야 할 일을 얼마나 잘 해낼 것이냐는 부분에 있어서 (개혁) 대상이 된 조직에 대한 업무 파악 정도라든가 이해도도 매우 중요하다”고 강조했다. 그는 “개혁과 변화의 방향에 대한 이해도와 엄정성, 한편으로 이런 정책 과제를 수행해야 할 자리의 무거움을 견뎌야 한다는 부분을 한꺼번에 살펴본 인사”라며 “검찰개혁이 중요한 시대적 과제라고 한다면 그 완수에 있어서 어느 정도 역할을 하고, 책임성 있는 결과로 보여줄 수 있는 인사여야 한다”고 덧붙였다.

6·3 지방선거 이후 이 대통령의 국정 지지율이 하락 곡선을 그리는 것과 관련해선 “이런 징후들에 대해 무감하게 보지 않는다”며 “결국 민생이나 경제 상황에 대해서 국가가 그리고 정부가 국민이 체감할 수 있을 정도로 어떤 흐름을 보여줘야 되는 것은 아닌가라는 그런 생각을 하는 계기로 삼겠다”고 했다.

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