'100만 유튜브 이끈' 리센느 미나미, 갸루 콘셉트와 작별

리센느 미나미(왼쪽), 원이(공식 SNS 갈무리)

'거제, 야호'로 유튜브 구독자 100만을 이끈 그룹 리센느 미나미가 '갸루' 콘셉트와 작별을 선언했다.

최근 리센느 리더 원이의 유튜브 채널 '안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다'의 구독자수가 100만 명을 돌파했다. 23일 기준 105만 명을 기록 중이다.

이는 지난 5월 공개된 '갸루와 거제에 왔습니다'라는 영상이 화제가 되면서다. 일본 출신 미나미는 3월부터 유튜브 콘텐츠를 통해 화려한 패션과 헤어스타일을 선보이는 일명 '갸루' 콘셉트로 변신한 모습을 선보였다.

'갸루와 거제에 왔습니다'에는 미나미가 거제 출신 멤버 원이와 함께 거제로 가는 모습이 담겼다. 원이는 미나미가 '갸루' 스타일로 나선 모습을 보고 "너 지금 이러고 거제 가잖아? 거제 시민한테 혼나'라고 했고, 미나미는 갑자기 "거제, 야호"라는 멘트를 해 '밈'으로 자리 잡았다. 이 영상은 현재 조회수 795만 회에 달한다.

이후 '떡상 전 성수나들이', '거제와 갸루 2편', '저희도 리센느입니다…', '진짜 '야호' 하는지 물어봤습니다' 등의 영상도 화제가 되면서 유튜브 100만 구독자 돌파에 힘을 보탰다.

이 가운데, 지난 19일 공개된 '진짜 '야호' 하는지 물어봤습니다' 영상에서는 원이가 미나미가 갸루로 변신해 일본으로 향한 모습이 담겼다. 미나미의 고향인 치바로 가기 전, 두 사람은 직접 도쿄에서 갸루를 만나 대화를 나누며 해당 문화에 관해 이야기했다.

리센느 미나미(왼쪽), 원이(공식 SNS 갈무리)

미나미는 이에 대해 최근 팬 소통 플랫폼 버블을 통해 "'안원잘부'(안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다)도 진짜 많은 분들이 봐주셨더라"며 "벌써 100만 넘은 것도 너무너무 감사하고"라고 말문을 열었다.

이어 "근데 이제 슬슬 갸루랑 빠이빠이 할 때 됐다"라며 "난 원래 갸루도 아니니까, 이제 진짜 나의 모습을 많이많이 어필해야지"라고 강조했다. 또 "내가 진짜 나의 모습도 좋아해 주실 수 있도록 춤, 노래 더 노력하겠다"라고 말했다.

다만 갸루 콘셉트를 두고 부정적인 의견이 나오는 것에 대해서도 솔직하게 밝혔다. 그는 "유튜브 영상에서 다양하게 얘기가 나오고 있는 것 같은데 나도 갸루가 뭔지 사실 잘 모르기도 하고 갸루 스타일도 다양하게 있으니까 다른 분들이 생각했을 때 내가 따라 하는 게 기분이 좋지 않을 수도 있을 것 같다"고 전했다.

이어 "근데 확실한 건 내가 지금까지 보여준 갸루의 모습들은 갸루 영상들을 재밌게 봐주시는 분들만을 위해서 열심히 연구하고 준비했고, 또 관계자분들께서도 항상 나에게 어울리는 예쁜 의상을 준비해 주셨다"라며 "그래서 갸루 문화를 알리기 위한 영상이 아니라 저의 다양한 모습, 그리고 원이 언니와의 좋은 케미를 보여줄 수 있는 그런 영상이라고 생각해 주시면 너무너무 좋을 것 같다"고 설명했다.

그러면서 "많은 분들이 관심 가져주시고 또 좋아해 주시는 만큼 저도 더 노력해야 할 부분들을 생각해서 더 멋진 아티스트가 될 수 있도록 뭐든 다 열심히 하겠다"라고 다부진 각오를 덧붙였다.

갸루 콘셉트를 통해 얼굴을 알린 미나미는 이제 '본업'을 통해서 자신만의 진짜 매력을 선보이겠다는 각오를 전한 것이다. 특히 리센느는 오는 7월 8일 리메이크 싱글 '프리티 걸'로 컴백한다. 유튜브 채널을 통해 화제성을 끌어모은 리센느가 무대에서 어떤 모습을 보여주며 '대세' 입지를 확실하게 다질지 이목이 쏠린다.

<뉴스1>

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