41세 고준희, 소개팅男 나이에 깜짝…부모님도 놀랐다

배우 고준희가 소개팅에 나선다.

23일 방송되는 MBN '남의 집 귀한 가족' 4회에서는 결혼정보회사를 통해 소개팅에 나선 고준희의 모습이 공개된다.

지난 방송에서 김원훈, 김지유에게 소개팅 특훈을 받은 고준희는 이날 소개팅 당일을 맞는다. 메이크업을 받으며 긴장감을 드러낸 고준희를 위해 부모님도 직접 숍을 찾는다.

택시를 타고 가겠다는 고준희와 데려다주겠다는 부모님의 실랑이 끝에 세 사람은 함께 약속 장소로 향한다.

부모님의 응원 속에 고준희는 "원래 결혼 생각은 있다. 다만 그런 사람을 못 만났을 뿐"이라고 밝혔다.

이어 이상형에 대해서는 "손석구 같은 느낌" "몸은 화가 나 있어야 한다"고 말했다.

소개팅 현장을 지켜보는 부모님의 반응도 공개된다. 모니터 룸에서 고준희의 소개팅을 지켜본 부모님은 딸의 말과 행동에 몰입했다. 이를 본 스튜디오 패널들은 "두 분이 소개팅하는 줄 알았다"고 말했다.

소개팅이 시작되자 고준희는 "무슨 말을 해야 할지 모르겠다" "아무 생각 안 한다"며 낯가리는 모습을 보였다. 이를 지켜보던 고준희의 어머니는 "저게 무슨 대답이야?"라며 답답해했다.

오래전부터 고준희의 팬이었다고 밝힌 두 번째 소개팅남은 만남 내내 세심한 모습을 보인다. 이를 지켜보던 부모님도 미소를 보였다.

스튜디오에서는 소개팅남의 행동을 두고 "몸에 밴 매너다" "꾼 아니면 프로다"라는 반응이 나왔다.

이후 소개팅남의 나이가 공개되자 고준희와 부모님, 스튜디오 출연진이 놀랐다는 후문이다.

<뉴시스>

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