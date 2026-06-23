BTS '아리랑', 美 롤링스톤·英 NME '2026 최고의 앨범' 선정

그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)이 해외 유명 음악지가 선정한 올해 상반기 최고 앨범에 잇달아 선정됐다고 빅히트 뮤직이 23일 밝혔다.



지난 12일(이하 현지시간) 미국 대중문화 매체 컴플렉스를 시작으로 13일 영국 일간지 텔레그래프, 15일 미국 음악 전문 매체 롤링스톤, 16일 영국 유명 음악 매체 NME가 연이어 '아리랑'을 '2026년 최고의 앨범' 명단에 올렸다.

지난 3월 21일 서울 광화문 광장에서 열린 그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG) 발매 기념 무료 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG). 연합뉴스

롤링스톤은 "2026년 글로벌 음악 시장의 가장 큰 뉴스는 단연 방탄소년단의 컴백"이라며 "이들은 '아리랑'을 통해 한국적인 색채를 음악으로 훌륭하게 구현했다"고 평했다.



NME는 방탄소년단을 "세상에서 가장 큰 보이밴드"라고 소개했으며, 텔레그래프는 "방탄소년단은 K팝의 얼굴"이라고 호평했다.



방탄소년단은 지난 12∼13일 부산에서 월드투어 '아리랑' 공연을 마쳤다. 오는 26∼27일 스페인 마드리드를 시작으로 5개 도시에서 10회 공연하는 유럽 투어의 막을 올린다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지