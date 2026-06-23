임성민 “국민연금도 못 냈다”…KBS 퇴사 후 겪은 어려움 고백

KBS 아나운서 출신 배우 임성민이 프리랜서 선언 이후 겪었던 어려움을 털어놨다.

임성민은 22일 공개된 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에 출연해 KBS 퇴사 이후의 삶을 돌아봤다.

유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 캡처

1994년 KBS 20기 공채 아나운서로 입사한 임성민은 뉴스와 교양 프로그램은 물론 예능까지 넘나들며 활약했다. 당시 방송계에서는 드물게 연기 활동에도 도전하며 주목받았고, 결국 2001년 배우의 길을 걷기 위해 KBS를 떠났다.

그러나 프리랜서 생활은 생각만큼 쉽지 않았다. 임성민은 “방송국에 있을 때는 월급이 꼬박꼬박 나왔는데, 나오고 나니까 일이 없으면 수입도 없더라”고 설명했다.

또한 프리랜서 전환 직후 일과 소속사 운영 방식도 순탄치 않았다고 말했다. 그는 “프리랜서라는 개념도 없던 시기라 혼자 일을 하려니 너무 바빴다”면서 “그래서 좋은 매니지먼트사에 들어갔는데 회사도 아나운서 출신은 처음이라 그냥 알아서 굴러가게 내버려뒀다”고 밝혔다.

유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 캡처

새 기획사로 옮긴 뒤에도 어려움이 계속됐다. 임성민은 “대표가 돈을 훔쳐 해외로 도주했다. 당시는 매니저가 출연료 통장을 보관하던 시절이었는데, 대표가 수백억을 먹고 도망가니 매니저도 자기 살 길을 찾고자 내 통장을 들고 튀었다”고 말했다.

그는 특히 경제적으로 가장 힘들었던 시기를 떠올리며 “국민연금도 못 낼 정도였다”면서 “그때는 정말 막막했다. 내가 잘한 선택이 맞나 싶기도 했다”고 회상했다.

임성민은 배우로 전향한 뒤 기대만큼 작품 활동이 이어지지 않았다고도 털어놨다. 그는 “아나운서로 잘 나갈 때 그만두고 배우가 됐는데 생각보다 일이 많지 않았다”며 “새로운 분야에서 다시 시작해야 했다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 캡처

이날 방송에서는 미국 유학 시절 이야기도 언급됐다. 임성민은 “연기를 제대로 배우고 싶어서 미국에 갔다”며 끊임없이 새로운 도전을 이어갔다고 설명했다. 그는 2011년 미국 국적의 마이클 엉거 교수와 결혼한 뒤 미국과 한국을 오가며 생활해왔다.

임성민은 “지금 생각하면 그 시간이 있었기 때문에 더 단단해진 것 같다”고 말했다. 또 “당시에는 힘들었지만 포기하지 않고 버텼다”며 지난 시간을 돌아봤다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지