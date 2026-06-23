박위, 휠체어 마라톤 중 갑작스런 건강 이상… 저혈압과 어지럼증

박위가 7km 휠체어 마라톤에 도전하는 모습이 공개됐다. SBS '동상이몽2' 제공

박위가 7km 휠체어 마라톤에 도전하는 모습이 공개됐다.

23일 방송되는 SBS ‘동상이몽 시즌2 너는 내 운명’(이하 ‘동상이몽2’)에서는 박위·송지은 부부가 ‘7km 휠체어 마라톤’에 도전하는 과정이 공개된다.

박위는 자신의 유튜브 채널 ‘위라클’을 통해 기적의 아이콘으로 사랑받고 있다. 그는 2014년 불의의 사고로 하반신 마비 판정을 받았지만, 노력을 통해 호전을 보이며 많은 이들에게 희망을 전했다.

꾸준한 재활운동과 노력을 통해 호전을 보인 박위. SBS '동상이몽2' 제공

최근 진행된 녹화에서 박위는 특별한 재활 비결을 공개했다. 그는 하반신 마비 이후 꾸준히 이어온 자신만의 맞춤형 운동법부터, 특수 장비를 활용한 고강도 루틴까지 선보여 모두를 놀라게 했다.

특히 박위는 다가오는 ‘7km 휠체어 마라톤’을 앞두고 근력 강화에 나서며 남다른 의지를 드러냈다. 급기야 마비로 인한 신체적 한계를 넘어 하나도 힘든 턱걸이를 척척 해내는 모습에 모두가 놀라움을 금치 못했다. 박위가 일상생활을 위해 꾸준히 실천해 온 특별한 재활법이 무엇일지 궁금증이 더욱 커지고 있다.

근력운동을 하는 박위와 그를 응원하는 송지은. SBS '동상이몽2' 제공

이어 박위·송지은 부부의 ‘7km 휠체어 마라톤’ 도전 현장이 공개됐다. 참가자만 1700여 명, 목표 금액 1억원에 달하는 규모의 기부 마라톤에서 선두로 앞장서야 하는 것이다.

박위는 완주를 향한 강한 의지로 힘차게 출발했지만, 레이스 도전 중 예상치 못한 건강 이상 신호를 보였다.

갑작스러운 저혈압 증세와 어지럼증을 호소해 현장은 순식간에 긴장감으로 휩싸였고, 급기야 레이스 중단 위기까지 맞았다.

저혈압과 어지럼증에도 마라톤 완주를 하고 싶다는 의지를 내비친 박위. SBS '동상이몽2' 제공

도움의 손길에도 박위는 “끝까지 하고 싶다”며 고개를 저어 모두의 걱정을 샀다. 과연 박위가 위기를 극복하고 완주에 성공해 또 하나의 기적을 써내려갈 수 있을지 관심이 집중된다.

한편, 크리에이터 박위는 과거 낙상사고로 하반신 마비 판정을 받았지만, 유튜브 채널 ‘위라클’을 운영하며 얼굴을 알렸다. 그는 재활 운동과 여러 가지 노력을 통해 점점 호전되는 모습을 보이며 많은 이들의 희망이 되었다.

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