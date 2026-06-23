김정은, 당 전원회의서 ‘핵무력 강화’ 재천명…“세계 압도할 수준 목표”

북한이 제9차 노동당 대회 결정사항의 중간 점검을 위한 당 중앙위원회 전원회의를 열고 핵무력 강화와 한국을 “가장 적대적인 국가”로 규정한 대남 적대 노선을 재확인했다. 한·미 안보협력 강화와 한국의 핵잠수함 보유 추진 등을 한반도 긴장 고조의 원인으로 돌리며 핵무력 증강의 명분을 재차 부각하는 모습이다.

김정은 북한 노동당 총비서가 지난 20일부터 22일까지 열린 노동당 중앙위원회 제9기 제2차 전원회의 확대회의에서 "핵무력을 끊임없이 확대·강화하고 핵보유국 지위를 철저히 행사하는 것이 가장 정확하고 유일한 길"이라고 밝혔다고 23일 노동신문이 보도했다. 노동신문=뉴스1

조선중앙통신은 23일 김정은 국무위원장의 사회로 노동당 중앙위원회 제9기 제2차 전원회의 확대회의가 20일부터 사흘간 진행됐다고 보도했다.

김 위원장은 이번 회의에서 “당 및 국가정책 방향과 앞으로의 단기적 및 중장기적인 투쟁과업”을 밝히고 ‘중요 결론’을 내렸다.

통신은 전원회의에서 “핵무력을 끊임없이 확대강화하고 핵보유국 지위를 철저히 행사하는 것이야말로 복합적으로 변화하는 예측불가능한 국제군사정치형세에 주동적으로, 자신있게 대처할수 있는 가장 정확하고 유일한 길이라는데 대해 일치하게 인정했다”고 전했다.

김 위원장은 “위력한 국방자산들을 더욱 늘여나가기 위한 사업을 계속 멈춤없이, 철두철미 우리 식으로, 세계를 압도할 수 있는 수준을 목표하여 강력히 실행”할 과업을 제시하기도 했다. 당 중앙군사위원회가 4월 4일 결정한 1만t급 ‘전략유도탄순양함’ 건조 사업 추진과 군수공업기업소들과 중요군수품지표생산기업소들을 신설 및 현대화 등이다.

전원회의는 대외사업과 관련해 “특히 한국을 가장 적대적인 국가로 공인한 우리 당의 대적투쟁원칙을 철저히 견지하여야 한다”며 한국을 적대시하는 대외정책을 재차 공식화했다. 한미 확장억제 협의체 핵협의그룹(NCG) 제6차 회의, 핵잠수함 건조 추진 등을 직접 거론하면서 한미의 안보 행보를 비난하기도 했다.

통신은 “보다 위험한 것은 미한이 핵, 재래식통합태세 등 핵요소를 동반하여 우리 공화국을 공격하기 위한 핵전쟁기구인 ‘핵협의그루빠(그룹)’의 군사적모의판을 또다시 벌려놓은 것”이라며 “조선반도정세를 각일각 핵전쟁의 문어구에로 떠밀고 있다”고 비난했다. 이어 “미국과 한국은 지역내 무력증강 및 현대화 책동을 날로 노골화하면서 한국의 핵잠수함 보유까지 추진하고 있다”며 “우리 국가를 정조준한 군사연습들과 정탐행위들을 때 없이 감행하며 조선반도정세를 극도로 악화시키고 있다”고 주장했다. 그러면서 김 위원장이 “현재 추진 중에 있는 남부국경요새화공사를 질적으로 완결하고 해군 함대들에 새로운 기지 건설 등 국가방위력 강화에 필수적인 군사기지 건설 등에 역량을 집중할 것”을 강조했다.

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