김지선, 넷째 낳고 월 2억 벌었지만…난폭운전으로 교통사고

개그우먼 김지선이 넷째 출산 이후 홈쇼핑 출연으로 큰돈을 벌던 시절, 난폭운전으로 교통사고를 겪고 난 후의 깨달음을 전했다.

김지선이 홈쇼핑 출연으로 큰 돈을 벌던 시절, 난폭운전으로 교통사고를 겪고 난 후의 깨달음을 전했다. 유튜브 채널 '이성미의못간다' 영상 캡처

지난 22일 유튜브 채널 ‘이성미의 못 간다’에는 김지선이 출연해 돈이 축복이 아닌 것을 알게 된 이야기를 풀어놓았다.

영상에서 김지선은 “넷째를 낳고 다이어트를 결심했다”며 “아기를 낳고 100일이 지나자마자 3개월 동안 탄수화물을 끊고 채소와 단백질만 먹으며 독하게 살을 뺐다”고 말했다.

그렇게 다이어트에 성공한 김지선이 홈쇼핑을 통해 복근을 공개하자 반응은 폭발적이었다.

다이어트에 성공하고 수많은 홈쇼핑에서 러브콜을 받은 김지선. 유튜브 채널 '이성미의못간다' 영상 캡처

김지선은 “하루에 홈쇼핑을 많게는 6번씩 했다”며 “모든 홈쇼핑 채널을 다 돌고 아침저녁으로 방송했다. 거기에 고정 TV 프로그램 3개, 매일 하는 라디오 진행 프로그램도 있었다”고 말해 당시 그가 얼마나 쉴 틈 없이 달려왔는지 알 수 있었다.

김지선은 “월수입이 무려 2억원 정도였다”며 “내가 얼마를 버는지도 모를 정도로 정신없이 일했다”고 이야기했다.

하지만 김지선은 당시를 회상하며 행복하진 않았던 것 같다고 털어놓았다. “돈을 많이 벌어도 쓸 시간도 없고 아이들과 눈을 마주칠 시간도 없었다. 남편 얼굴도 제대로 못 봤다. 내 삶이 없어 우울해졌다. ‘내가 왜 사나’라는 생각까지 들었다”고 털어놓았다.

스트레스에 지친 몸과 마음에 난폭운전을 하게 된 김지선. 유튜브 채널 '이성미의못간다' 영상 캡처

그렇게 예민함과 우울, 불안과 짜증은 난폭운전을 불렀다.

김지선은 “새벽 홈쇼핑 생방송이 있는데 매니저가 너무 피곤해서 늦잠을 잤다”며 “화가 난 상태로 직접 운전해 방송을 마치고 돌아오다가 난폭운전을 했다. 큰 교통사고를 당했다”고 밝혔다.

그는 “차가 부서지는 순간 주마등이 스쳐 지나갔고 ‘나 이렇게 죽으면 안 된다. 나 좀 살려달라’고 울부짖었다”고 회상했다.

돈의 소중함보다 더 가치 있는 것이 무엇인지 깨달은 김지선. 유튜브 채널 '이성미의못간다' 영상 캡처

그 사건으로 차량은 크게 파손됐지만 다행히 김지선은 크게 다치지 않았다. 김지선은 “그 일을 겪고 나서야 돈이 축복의 전부가 아니라는 걸 알게 됐다”며 “가족과 함께하는 시간, 여유와 쉼을 돈과 바꾸고 있었다는 사실을 깨달았다”고 말했다.

그러면서 “이후 홈쇼핑 일이 점점 줄어들었지만 예전처럼 불안하지 않았다”며 “그 사고가 내 삶의 방향을 바꿔준 계기가 됐다”고 덧붙였다.

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