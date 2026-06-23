서경덕 교수 “FIFA에 일본 욱일기 응원 고발해”

서경덕 성신여대 교수가 국제축구연맹(FIFA)에 일본의 욱일기 응원을 공식 고발했다고 23일 밝혔다.

앞서 지난 21일 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 일본-튀니지전에서 경기장 안에서 욱일기를 활용한 응원이 다시 등장해 논란이 일었다.

서 교수는 “FIFA 측에 고발 메일을 보냈다”며 “욱일기는 과거 일본이 태평양전쟁을 비롯해 아시아 각국을 침략할 때 전면에 내세운 깃발로, 일본의 군국주의와 제국주의를 상징한다”고 지적했다.

서 교수는 메일에서 지난 카타르 월드컵 당시 일본 응원단이 욱일기를 사용하자 FIFA가 즉각 제지에 나섰던 사례를 상기시켰다고 전했다.

그는 “그러나 이번 북중미 월드컵에서는 같은 조치를 취하지 않아 매우 유감”이라고 밝혔다.

이어 “국적과 인종을 넘어 지구촌이 하나되는 월드컵 현장에서 욱일기 응원이 펼쳐지는 것은 있을 수 없는 일”이라며 “아시아 축구팬들에게 전쟁의 상처를 다시 떠올리게 하는 행위이기 때문”이라고 강하게 항의했다.

또한 “향후 FIFA는 일본 응원단의 욱일기 반입 자체를 원천 차단하고, 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 신속하고 확실한 조치를 취해 달라”고 촉구했다.

서 교수는 “이번 일을 계기로 욱일기 역사를 잘 모르는 세계 축구팬들에게 그 사용의 문제점을 널리 알릴 필요가 있다”며 “지속적인 국제 사회의 공론화를 통해 욱일기를 반드시 퇴치할 수 있도록 힘을 모아야 할 때”라고 강조했다.

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