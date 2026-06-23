“잘 컸다는 이미지 부담”…김구라 아들 그리가 욕 안 하는 이유

방송인 김구라의 아들이자 가수 겸 방송인으로 활동 중인 그리(본명 김동현)가 어린 시절부터 따라다닌 ‘바른 청년’ 이미지에 대한 부담감을 털어놨다.

그리 유튜브 채널 캡처

그리는 지난 22일 공개된 자신의 유튜브 채널 영상 ‘흑돼지 잡는 그리 십@세끼’에서 지인들과 대화를 나눴다.

이날 제작진이 그리에게 혼자 하고 싶은 콘텐츠가 있는지 묻자 그는 “사람들도 도와주고 선행도 하고 싶다”면서 “나 진짜 착하다. 내면에 따뜻한 부분이 있는데, 사실 또 그렇게 착한 느낌은 아니다”라고 답했다.

그리 유튜브 채널 캡처

이어 대중이 자신을 바라보는 시선에 대해 “어릴 때부터 방송에 나와서 그런 것 같다”며 “사람들이 항상 ‘잘 컸다’고 해주시는데 그 이미지가 오히려 부담될 때가 있다. 사실 그 정도 급은 아니다”라고 말했다.

그리는 “뭔가 좀 더 조심해야겠다고 생각한다. 이미지가 별로 안 좋은 사람이 욕하면 듣겠는데, 이미지 좋은 사람이 욕하면 충격이지 않냐”라고 말해 웃음을 자아냈다.

그리 유튜브 채널 캡처

한편 최근 공개 연애 사실을 알린 그리는 미래의 계획에 대해서도 언급했다. 그는 “이 채널에서 결혼도 하고 애도 낳는 내 인생 스토리를 일기처럼 써 내려가고 싶다. 유튜브를 하면서 내 삶의 과정들을 자연스럽게 기록하고 싶다”며 목표를 밝혔다.

2000년생인 그리는 어린 시절부터 아버지 김구라와 함께 방송에 출연하며 얼굴을 알렸다. 특히 MBC 예능 프로그램 ‘아빠! 어디가?’와 각종 토크쇼, 예능 프로그램에서 시청자들의 관심을 받았다. 이후 래퍼 활동을 시작해 음악 작업을 이어왔고, 방송과 유튜브 콘텐츠를 병행하고 있다.

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