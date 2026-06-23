“새로운 관계 피곤해”…인간관계 범위 줄이고 AI와 대화 늘었다 [트렌드]

인간관계를 바라보는 인식이 달라지고 있다. 넓은 인맥보다 소수와 깊게 관계를 맺는 것을 선호하고, 감정 소모를 줄이기 위해 관계의 범위를 스스로 좁히는 이들이 늘고 있다. 관계 피로가 커질수록 생성형 AI를 고민 상담 창구로 활용하는 사례도 증가하는 것으로 조사됐다.

저연령층을 중심으로 주변 분위기에 무조건 맞추기보다 자신의 감정과 태도를 중시하려는 경향이 더 강하게 나타났다. 챗GPT생성 AI 이미지

◆ 낮아진 감정 문해력, 높아진 ‘눈치 피로도’

23일 시장조사전문기업 엠브레인 트렌드모니터가 전국 만 13~69세 남녀 1200명을 대상으로 실시한 ‘2026 감정 문해력 및 소통 집단 관련 조사’ 결과 응답자의 상당수는 타인의 감정을 배려하려는 태도는 유지하고 있지만, 동시에 관계 자체에서 오는 피로감도 크게 느끼고 있는 것으로 나타났다.

응답자 61.3%는 “상대방 기분을 상하게 하지 않기 위해 항상 마음을 읽으려 노력한다”고 답했으며, 58.4%는 “스스로 분위기 파악이 빠른 편”이라고 평가했다. 58.2%는 “타인의 감정과 생각을 잘 파악한다”고 응답해 전반적으로 높은 ‘감정 문해력’ 인식이 확인됐다.

다만 이 수치들은 2024년 대비 소폭 하락한 것으로, 타인의 감정을 읽고 상황을 조율하는 능력에 대한 체감은 다소 약해진 흐름을 보였다.

반면 “내 기분이 좋지 않아도 드러내지 않는 것이 옳다”(71.2%)는 응답은 증가했다. “주변 눈치를 보는 것은 스트레스다”(65.4%)라는 응답도 높게 나타나, 감정 억제와 눈치 문화가 동시에 피로 요소로 작용하는 양상이 드러났다.

이런 경향은 특히 저연령층에서 더욱 뚜렷했다. 10대(31.5%), 20대(28.5%)는 “조직이나 사회 분위기에 굳이 맞추고 싶지 않다”는 응답이 상대적으로 높았고, “눈치를 볼 필요가 없다”는 인식 역시 다른 연령대보다 높게 나타났다.

◆ “소수 관계에 집중”… 관계의 선택과 집중 강화

관계 피로감은 실제 인간관계 방식에도 변화를 만들고 있었다.

응답자의 66.4%는 “평소 소수의 몇 사람과만 친하게 지내는 편”이라고 답했으며, 64.8%는 “현재의 모임이 유지되길 바란다”고 밝혔다. 이는 관계 확장보다 기존 관계 유지에 집중하는 흐름이 강화되고 있음을 보여준다.

또한 타인에 대한 정서적 개입도 감소하는 경향이 나타났다.

“가까운 사람이 큰일을 당하면 나의 일처럼 돕는다”는 응답은 70.6%로 여전히 높았지만, 2024년 대비 감소했다. “직접적인 지인이 아니어도 돕겠다”는 응답(53.6%) 역시 줄어드는 등 전반적으로 관계 범위가 좁아지는 모습이 확인됐다.

특히 2030세대는 ‘소수 중심 관계’ 성향이 더 강하게 나타났으며, 자신과 직접 관련 없는 외부 문제에는 상대적으로 낮은 관심을 보이는 경향도 드러났다.

◆ “AI가 더 편하다”… 감정 소통 방식의 변화

소통 방식에서도 변화는 뚜렷했다. 응답자의 57.2%는 “비대면 소통이 감정 소모가 덜하다”고 답했으며, 20~30대에서는 메신저 기반 소통 선호도가 특히 높게 나타났다.

주목할 점은 생성형 AI의 활용 증가다. 전체 응답자의 63.9%가 “챗GPT 등 AI와 대화를 나눠본 경험이 있다”고 답했고, 이들 중 71.2%는 “AI와의 대화가 인간보다 덜 부담스럽다”고 평가했다.

또한 61.4%는 “AI에게는 더 솔직하게 감정을 표현할 수 있다”고 응답해, AI가 감정 배출 창구로 활용되고 있는 현실이 확인됐다.

다만 인간관계의 필요성 자체가 사라진 것은 아니었다. “정서적 위로는 결국 사람에게서 받아야 한다”는 응답은 60.6%, “중요한 대화는 대면이 필요하다”는 응답은 72.7%로 여전히 높게 유지됐다.

AI 경험자 중 63.2%는 “AI의 반응은 진짜 공감은 아니다”라고 답했지만, 동시에 48.0%는 “향후 AI가 더 나은 감정적 지지자가 될 수 있다”고 전망했다.

◆ 관계는 줄이고, 밀도는 높이고

이번 조사 결과는 현대 사회에서 인간관계가 ‘확장’보다 ‘선별’로 이동하고 있음을 보여준다. 감정 노동과 눈치 문화에 대한 피로가 커지면서, 관계의 수는 줄이되 친밀도는 높이는 방향으로 재편되고 있다는 분석이다.

동시에 AI와 비대면 소통이 감정 표현의 보조 수단으로 자리 잡으며, 인간관계의 형태 역시 점차 다층적으로 변화하는 모습이 확인됐다.

업계 관계자는 "디지털 환경에 익숙한 젊은 세대일수록 인간관계를 효율적으로 관리하려는 성향이 강하게 나타나고 있다"며 "새로운 사람을 계속 만나기보다 신뢰하는 소수와 깊은 관계를 유지하려는 것은 감정 소진을 줄이기 위한 자연스러운 적응 방식"이라고 설명했다.

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