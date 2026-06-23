'남편들' 진선규, 글로벌 시장 휘어잡았다… '아시아 주요국 1위'

넷플릭스 영화 '남편들'을 통해 글로벌 홍행의 중심에 선 진선규가 큰 관심을 받고 있다. 넷플릭스 제공

넷플릭스 영화 ‘남편들’을 통해 글로벌 흥행의 중심에 선 진선규가 큰 관심을 받고 있다.

지난 19일 공개된 넷플릭스 영화 ‘남편들’은 공개 직후 플릭스패트롤 기준으로 한국은 물론 홍콩, 대만, 싱가포르, 태국, 베트남, 말레이시아 등 아시아 주요 국가 넷플릭스 영화 부문 1위에 오르며 폭발적인 반응을 얻고 있다.

플릭스패트롤 글로벌 영화 순위에서도 최상위권에 이름을 올리며 전 세계 시청자들의 관심을 집중시키고 있다. 작품의 글로벌 흥행과 함께 진선규를 향한 해외 시청자들의 호평도 이어지고 있다.

언어와 문화의 장벽을 뛰어넘는 생활밀착형 코미디와 인간미 넘치는 연기는 해외 관객들에게도 깊은 공감과 웃음을 선사한다. 국내에서 탄탄한 연기력을 인정받아 온 진선규는 이번 작품을 통해 글로벌 시장에서도 통하는 배우임을 증명했다.

범죄 조직에게 납치당한 아내를 구하기 위해 얼떨결에 힘을 합친 전남편과 현남편. 넷플릭스 제공

넷플릭스 영화 ‘남편들’은 범죄 조직에게 납치당한 아내를 구하기 위해 얼떨결에 힘을 합친 전남편과 현남편의 예측불허 구출 작전을 그린 코미디 액션 영화다.

진선규는 극 중 전남편 충식 역을 맡아 특유의 생활감 넘치는 연기와 능청스러운 코미디를 선보였다. 예기치 못한 사건에 휘말리면서도 자신만의 방식으로 문제를 해결해 나가는 진선규는 현실적인 매력과 따뜻한 인간미를 더해 캐릭터를 입체적으로 완성했다.

허술하고 능청스러운 모습 뒤에 진심을 품고 있는 충식(진선규 분). 넷플릭스 제공

특히 충식은 허술하고 능청스러운 모습 뒤에 가족을 향한 진심을 품고 있는 인물이다. 진선규는 섬세한 감정선과 뛰어난 완급 조절로 웃음과 감동을 동시에 이끌어내며 극의 몰입도를 높였다.

공명과의 호흡 역시 작품의 주요 관전 포인트다. 두 배우는 갈등을 빚으면서도 묘한 유대감을 형성하는 관계를 유쾌하게 그려내며 영화의 중심축 역할을 해냈다. 서로 다른 매력의 캐릭터가 만들어내는 예측 불가능한 전개는 글로벌 시청자들에게도 큰 웃음을 선사하며 작품의 흥행을 견인하고 있다.

그동안 ‘UDT: 우리 동네 특공대’, ‘태풍상사’, ‘애마’ 등 다양한 작품을 통해 장르를 넘나드는 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여준 진선규는 이번 ‘남편들’에서도 자신의 강점을 발휘했다.

넷플릭스를 통해 공개된 ‘남편들’의 흥행은 작품 공개 이후 해외 시청자들의 긍정적인 반응이 이어지고 있는 가운데, 진선규는 한국 콘텐츠의 글로벌 영향력을 보여주는 대표 배우로서 또 한 번 존재감을 각인시키고 있다.

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