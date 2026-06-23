청년 이사비·월세 지원 확대…최대 50만원 어디서 어떻게 받나

사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 기사를 분석해 생성한 가상 이미지.

정부와 지방자치단체가 이사가 잦고 월세 부담이 큰 청년층을 겨냥한 주거비 지원을 2026년에도 이어가고 있다. 국토교통부의 청년월세 지원이 올해부터 상시 운영 체제로 전환된 데 이어, 서울·경기 등 주요 지자체는 이사비와 부동산 중개수수료까지 최대 50만원을 실비로 보전해준다.

◆ 월 최대 20만원, 최장 24개월…국토부 월세 지원 상시화

23일 국토교통부에 따르면 청년월세 지원은 2026년부터 상시 사업으로 전환됐다.

지원 대상은 만 19~34세(2026년 기준 1991~2007년생) 무주택 청년 가운데 부모와 별도 거주하는 이들로, 소득이 기준 중위소득 60% 이하이고 원가구(부모 포함) 소득이 중위소득 100% 이하여야 한다.

자산 요건도 있다. 청년 자산 1억2200만원 이하, 원가구 자산 4억7000만원 이하가 기준이다.

지원 금액은 월 최대 20만원으로, 최장 24개월 동안 총 최대 480만원을 받을 수 있다.

올해부터는 월세 금액에 따른 차등 지원 기준이 폐지돼 월세가 10만원이든 70만원이든 동일하게 최대 20만원 지원이 적용된다.

임차 주택 요건은 임차보증금 8000만원 이하, 월세 60만원 이하다. 부모가 임대인인 경우에는 지원받을 수 없다.

◆ 서울 40만원·경기 50만원…이사비도 실비로 돌려받는다

월세 지원과 별개로 이사비·부동산 중개수수료를 직접 보전해주는 지자체 프로그램도 운영 중이다.

대표적으로 서울시는 2026년 상반기 ‘청년 부동산 중개보수 및 이사비 지원사업’을 통해 상반기에만 4000명을 선발해 1인당 최대 40만원을 지원했다.

신청 대상은 2024년 1월 1일 이후 서울시로 전입하거나 시 내에서 이사해 전입신고를 마친 만 19~39세 청년으로, 기준 중위소득 150% 이하이고 주택 거래금액 2억원 이하의 전·월세 무주택자여야 한다.

전세사기 피해 청년, 가족돌봄청년, 청소년 부모는 우선 선발 대상이다. 신청은 청년몽땅정보통 온라인에서만 가능하며 방문·우편 접수는 불가하다.

경기도 일부 시·군은 이사비와 중개수수료를 합산해 최대 50만원까지 지원한다. 화성특례시의 경우 이사비 최대 40만원, 중개보수 최대 30만원으로 항목별로 구분해 실비 지급한다.

부산·대전·광주 등도 최대 30만원 수준의 유사 사업을 선착순 또는 예산 소진 방식으로 운영하고 있다. 각 지자체 지원 조건과 금액은 상이하므로 거주지 지자체 공식 홈페이지 또는 복지로에서 개별 확인이 필요하다.

◆ 중복 수혜는 가능한가…확인 필요 사항

국토부 청년월세 지원과 지자체 이사비 지원은 별개 사업으로, 두 제도를 동시에 신청하는 것은 가능하다. 다만 서울시 자체 청년월세 지원금 수혜 중인 경우 국토부 지원금과 중복 수령이 제한될 수 있어 신청 전 각 기관 안내문을 반드시 확인해야 한다.

이사비 지원은 사후 증빙 방식으로 이뤄지는 경우가 많다. 이사 완료 후 영수증·계약서 등을 갖춰 지자체 홈페이지에 접수해야 하며, 신청 시기를 놓치면 지원받을 수 없다. 지자체별 예산 소진 시 조기 마감될 수 있으므로 지원 일정을 미리 확인하는 것이 중요하다.

◆ 신청 방법 및 문의처

국토부 청년월세 지원은 ‘복지로’ 누리집 또는 거주지 행정복지센터에서 신청한다.

서울시 이사비·중개보수 지원은 ‘청년몽땅정보통’에서 온라인 접수만 가능하다.

각 지자체 이사비 지원 프로그램의 정확한 신청 시기와 조건은 해당 지자체 공식 누리집이나 복지로 검색을 통해 확인할 수 있다.

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