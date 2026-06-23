‘낮 최고 30도’ 맑음…일부 지역 빗방울 [오늘날씨]

화요일인 23일 중부지방은 대체로 맑겠으나 제주도 등 일부 지역에선 밤까지 비가 내리겠다.

무더운 날씨를 보인 지난 17일 부산시민공원을 찾은 시민들이 나무 그늘 아래 평상에서 휴식을 취하며 더위를 피하고 있다. 부산=연합뉴스

기상청에 따르면 이날 새벽부터 밤사이 동해안과 강원 산지에는 약한 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다. 제주도에는 밤까지 20~80㎜의 비가 예상된다.

기온은 당분간 평년(최저 17~20도, 최고 24~29도)과 비슷하거나 조금 낮겠다.

이날 아침 최저 기온은 15~20도, 낮 최고 기온은 22~30도가 되겠다.

주요 도시 예상 아침 최저기온은 △서울 19도 △인천 20도 △춘천 17도 △영월 15도 △강릉 17도 △대전 18도 △대구 18도 △전주 18도 △광주 19도 △부산 19도 △제주 20도다.

낮 최고기온은 △서울 30도 △인천 29도 △춘천 28도 △영월 27도 △강릉 23도 △대전 27도 △대구 24도 △전주 28도 △광주 27도 △부산 24도 △제주 23도로 예상된다.

동해안에서는 강한 너울로 해안가 안전사고가 발생할 수 있으니, 해안가 접근을 자제해 인명피해가 발생하지 않도록 각별히 주의해야 한다.

미세먼지는 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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