스리백 한축 이한범 “(김)민재형 조언 덕분에 편하게 플레이하고 있다…남아공전 비긴다는 생각 없다. 무조건 이긴다” [몬테레이 IN SEGYE]

[몬테레이=남정훈 기자] 홍명보호는 2026 북중미 월드컵 32강 진출이 걸린 남아프리카공화국전에서 비기기만 해도 A조 2위를 확보할 수 있다. 이기면 더할 나위 없지만, 비기기만 해도 된다는 건 절대적 유리함을 의미한다. 최소한 비기기 위해선 공격보다는 수비가 더 중요하다. 그리고 수비에서 가장 중요한 건 서로 간의 신뢰와 호흡이다.

대한민국 축구대표팀 이한범이 22일(현지시간) 멕시코 누에보 레온주 몬테레이 에스타디오 우니베르시타리오에서 훈련에 앞서 열린 인터뷰에서 취재진의 질문에 답하고 있다. 뉴스1

이 부분은 걱정하지 않아도 될 듯하다. 스리백의 오른쪽을 담당하는 이한범(24·미트윌란)이 동료 수비수들에 대한 무한 신뢰를 드러냈다.

이한범은 23일(한국시간) 멕시코 몬테레이의 유니버시티 스타디움에서 진행된 비공개 훈련에 앞서 취재진과 만나 인터뷰에 임했다.

체코-멕시코전에서 모두 스리백 오른쪽 자리에 선발 출장한 이한범에게 수비진 리더 김민재(바이에른 뮌헨)에게 들은 조언 중 인상적이었던 것을 묻자 “멕시코전에선 사우디리그 득점왕 출신인 훌리안 키뇨네스에 대한 수비가 중요했다. 민재형이 ‘뒤는 걱정하지 말고, 과감하게 앞으로 나가서 키뇨네스를 막아달라’고 했다. 형의 조언 덕분에 편하게 플레이할 수 있었다”라고 설명했다. 이어 스리백 호흡에 대해 “작년부터 스리백을 구사하면서 맞출 시간이 그리 많은 건 아니었지만, 코칭스태프의 조언을 들으며 민재형 중심으로 잘 맞췄다”라고 덧붙였다.

대한민국 축구대표팀 이한범이 지난 18일(현지시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 2차전 대한민국과 멕시코의 경기에서 훌리안 키뇨네스와 볼다툼을 하고 있다. 뉴스1

지난 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 멕시코 훌리안 키뇨네스가 한국 이한범과의 경합을 이겨내고 헤더슛을 시도하고 있다. 연합뉴스

오른쪽 센터백으로 나서는 이한범에겐 오른쪽 윙백과의 호흡도 중요하다. 체코전에선 설영우가 오른쪽 윙백으로 나섰고, 멕시코전에선 김문환이 그 자리에서 뛰었다. 이에 대해 묻자 이한범은 “문환이형보다는 영우형과 더 많이 호흡을 맞추긴 했지만, 문환이형과도 생각보다 소통이 잘 됐고, 합도 잘 맞았다. 오른쪽 윙백에 누가 뛰든 걱정은 없다”라고 강조했다.

멕시코전에서 나온 김승규와 왼쪽 센터백 이기혁 간의 미스커뮤니케이션 상황에 대해서 묻자 이한범은 “승규형과 기혁이형이 많이 얘기하더라. 애초에 그런 실수가 나오면 안되지만, 모든 선수들이 그런 실수가 나오지 않게 해야 한다. 그때 승규형이 공을 잡으러 나왔을 때 제가 골대 안쪽에 있었다. 제가 준비를 잘 했다면 막을 수 있었는데 남아공전에서는 절대 그런 장면이 나오지 않게 하겠다”라고 답했다.

2026 북중미 월드컵에서 남아프리카 공화국과 조별리그 3차전을 앞둔 한국 축구 국가대표팀의 이한범이 22일(현지시간) 멕시코 누에보레온주 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 인터뷰를 마치고 일어나고 있다. 연합뉴스

2026 북중미 월드컵에서 남아프리카 공화국과 조별리그 3차전을 앞둔 한국 축구 국가대표팀의 이한범이 22일(현지시간) 멕시코 누에보레온주 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 인터뷰를 했다. 한국을 비롯한 각국 취재진이 이한범의 인터뷰를 취재하고 있다. 연합뉴스

홍명보호가 남아공전을 치를 몬테레이는 조별리그 1,2차전 장소였던 과달라하라에 비해 훨씬 기온도 높고 습하다. 이한범은 “저도 비행기 내릴 때부터 덥고 습하긴 했다. 오늘 몬테레이에서 첫 훈련을 하는데, 해봐야 호흡이 얼마나 가쁠지 알 수 있을 것 같다”라고 설명했다.

한국은 남아공에게 패하고, 체코가 이미 조 1위를 확정한 멕시코에게 승리하면 32강 티켓이 아닌 인천행 비행기를 타야하는 상황이다. 이한범은 “우린 비긴다는 생각도 없다. 무조건 이긴다는 생각만 하고 있다. 비긴다는 안일한 생각 자체를 안 하고 있다”라고 굳은 각오를 드러냈다. 이어 “남아공전을 이겨서 더 높은 위치로 가서 국민 여러분들게 행복과 영광을 안겨드리는 게 우리 선수들의 목표다. 좋은 내용과 결과를 모두 보여드리겠다”라고 덧붙였다.

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