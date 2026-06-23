[인터뷰] 정점식 "張 거취, 의원 중의 모아 결정…논란 조기 종결해야"

국민의힘 정점식 원내대표는 당 안팎에서 논란이 이어지는 장동혁 대표의 거취 문제에 대해 "결국 당 대표 사퇴와 지도부 체제 개편은 의원들의 중의를 모아 결정해야 한다"고 말했다.



이달 10일 선출된 정 원내대표는 22일 국회에서 진행한 연합뉴스와 인터뷰에서 장 대표 거취를 둘러싼 당 내홍에 대한 질의에 이같이 답하면서 "다만, 이 문제가 다시 당내 분열로 비춰선 안 되고, 그 결과도 당내 분열로 귀결되면 안 된다"고 강조했다.

국민의힘 정점식 원내대표가 지난 22일 국회에서 연합뉴스와 인터뷰를 하고 있다. 연합뉴스

그는 "지난번에 5선 의원들을 만났고, 이번 주에는 4선 의원들을 만날 것"이라며 "당내에서 의견이 양립하면 안 되고 어떤 방법으로든 이 문제는 조기에 종결돼야 한다"고 못박았다.



이어 "가정적이나, 진퇴 문제에 대해 만일 당내 의견이 '대표 결단이 필요하다'고 모이면 전달할 것"이라고 덧붙였다.



앞서 국민의힘 의원들은 지난 17일 의원총회를 열고 장 대표 사퇴를 두고 격론을 벌였으나, 명확한 결론을 내리지 못했다.



정 원내대표는 "지난 의총에서 의원들 의견은 크게 두 가지였다. 하나는 선거 결과에 책임을 지고 당 대표가 사퇴해야 한다는 것이고, 다른 하나는 참정권 침해로 전 국민이 분노하는 시점에 왜 강력한 대여 투쟁과 선관위 개혁 투쟁으로 나아가지 못한 채 당 대표 거취 문제로 내부 분열만 하느냐는 것이었다"며 양측의 목소리를 전했다.

국민의힘 정점식 원내대표가 지난 22일 국회에서 연합뉴스와 인터뷰를 하고 있다. 연합뉴스

정 원내대표는 자신의 임기 1년간 2028년 총선 승리를 위해 당을 정비해 나가는 데에도 주력하겠다는 각오를 밝혔다.



그는 "지금 가장 중요한 건 2028년 총선 승리를 위해 당 내부부터 정비하는 것"이라며 "제 임기가 1년이지만 2028년 총선 기틀을 닦는 의미에서 조금씩 보수 대통합에 대해 준비하는 단계여야 한다고 생각한다"고 말했다.



그는 '보수 진영에서 오세훈 서울시장과 유승민 전 의원, 개혁신당 이준석 대표와 무소속 한동훈 의원이 힘을 합쳐야 2028년 총선, 2030년 대선에서 승리가 가능하다는 의견이 나온다'는 물음에 "기본적으로 보수의 가치에 공감하는 분들이 힘을 모아야 총선과 대선에서 승리할 수 있다는 데 저 역시 공감하고, 모든 분이 공감할 것"이라고 답했다.



그러면서 "결국 통합은 정치공학적으로 누구는 빼고 누구는 더하는 문제라기보다, 국민께 희망을 드릴 가치와 비전, 정책 공감대가 먼저 형성돼야 한다"며 "그런 차원에서 취임 이후 이준석 대표를 찾아가 공소 취소 특검법, 참정권 침해 문제에 대한 대여 투쟁에 공동으로 가야 한다고 의견 일치를 봤다"고 소개했다.

국민의힘 정점식 원내대표가 지난 22일 국회에서 연합뉴스와 인터뷰를 하고 있다. 연합뉴스

그는 "우리 당이 국민들로부터 계속 들은 이야기가 '너희들은 왜 너희끼리 내부에서 싸우느냐'는 것"이라며 "결국 당 내부의 신뢰 회복을 통해 통합을 이루고, 그걸 통해 우리가 국민께 신뢰 회복을 하는 2단계를 거쳐야 한다. 국민들이 국민의힘에 대해 '믿을 수 있는 정당'이라는 믿음을 가져야 총선을 제대로 준비할 수 있다"고 했다.



이어 "그러고 나서 결국 당의 방향성도 정립해야 한다. 특정 세력에 편중된 방향으로 당이 운영되는 게 아니라 모든 국민, 특히 보수와 중도를 아우르는 당의 방향성 정립이 필요하다"며 "그게 총선 승리의 기틀을 닦는 것"이라고 부연했다.



아울러 "이번에 우리 당이 서울시장 선거에서 이길 수 있었던 건 주택, 세금 문제에 대해 국민 공감을 얻는 정책을 제시했기 때문"이라며 "광역 교통망, 주택, 세제 등에 대한 국민 맞춤형 정책을 제시해 수도권 정당으로 거듭나겠다"고 밝혔다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지