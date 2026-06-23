한은, '점도표 효과' 분초 단위로 점검…美 연준과는 다른 방향

한국은행이 지난 2월 도입한 점도표 효과를 점검하기 위해 연구 용역을 발주했다.



금융통화위원들의 6개월 후 금리 전망을 담은 점도표 등이 시장에 어떤 영향을 미치는지 되짚어보고, 현행 방식을 보완·발전시키기 위한 연구다.

신현송 한국은행 총재가 지난 17일 서울 중구 한국은행 별관에서 열린 2026년 상반기 물가안정목표 운영상황 점검 기자설명회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

23일 한은에 따르면, 한은 통화정책국은 다음달 2일까지 '고빈도 데이터를 이용한 통화정책 커뮤니케이션 효과 분석'을 주제로 한 연구계획서를 접수한다.



통화정책방향 결정회의 당일 분초 단위의 데이터를 분석해 통화정책 충격을 계량적으로 측정할 예정이다.



한은은 그동안 통화정책방향 의결문 공개, 총재의 기자간담회 생중계, 조건부 포워드 가이던스와 점도표 제시 등으로 시장에 다각도의 신호를 발신해왔다.



이에 따른 만기별 금리 스와프, 국채 선물 데이터, 코스피200 선물 등의 실시간 변동을 확인해 정책적 시사점을 얻는 것이 이번 연구 목표라고 한다.



한은은 특히 총재를 제외한 금통위원 6명의 3개월 후 금리 전망인 조건부 포워드 가이던스와 금통위원 7명이 각자 3개씩 총 21개의 점을 찍어 6개월 후 금리 전망을 나타내는 점도표에 따른 시장 영향을 집중 분석하고자 한다.

케빈 워시 연방준비제도 의장은 지난 17일 짙은 파란색 넥타이를 매고 기자회견을 가졌다. 전임인 제롬 파월 전 의장은 줄곧 보라색을 맸다. 신화·연합뉴스

한은의 이번 연구 용역은 미국 연방준비제도(Fed)의 소통 체계 개편과 맞물려 더욱 관심을 끈다.



케빈 워시 신임 연준 의장은 이달 취임 후 첫 연방공개시장위원회(FOMC) 회의부터 점도표 작성에 참여하지 않았다. 포워드 가이던스도 생략했다.



신현송 한은 총재도 과거 국제결제은행(BIS) 국장 시절 중앙은행이 시장과 적극적으로 소통할 때 발생할 수 있는 부작용을 우려한 적이 있다.



지난 2017년 시장 참가자들이 중앙은행의 발표에 지나치게 큰 무게를 둘 때 금융시장 가격 체계가 훼손될 수 있다고 지적한 것이 대표적이다.



점도표와 관련해선, 지난 4월 국회 인사청문 과정에서 "단기로는 현 체제를 계속 끌어나갈 것"이라고 언급했다.



그러면서 "커뮤니케이션을 더 정교화하기 위해서는 제도 도입 후 작동을 점검하고 평가하는 기간이 따르게 된다"며 "그 평가 작업도 앞으로 금통위원들과 할 예정"이라고 밝혔다.

신현송 한국은행 총재가 17일 서울 중구 한국은행에서 열린 올해 상반기 물가안정목표 운영상황 점검 설명회에 참석 하고 있다. 세계일보 자료사진

다만, 한은이 연준을 따라 정책 불확실성을 키우는 방향으로 제도 변화를 추진할 가능성은 현재로서는 크지 않은 것으로 보인다.



한은 안팎에서는 워시 의장의 개혁 방향에 의아하다는 반응이 지배적이다. 오히려 본격적인 금리 인상기를 앞두고 커뮤니케이션에 심혈을 기울이는 분위기다.



지난달 28일 금통위 의사록에 따르면, 한 위원은 "통화정책 전환기에는 시장 기대가 정책 의도에 부합하게 형성되는 것이 중요하다"며 정교한 커뮤니케이션을 주문했다.



다른 위원도 "선제적 통화정책 대응과 정책 커뮤니케이션 강화로 기대 인플레이션을 안정시키고 공급 충격의 파급 효과를 줄여야 한다"고 거듭 강조했다.



이번 연구 용역도 그런 연장선에서 이뤄지는 측면이 있다는 게 내부 관계자들 설명이다.



한은 관계자는 "점도표 공개를 현행대로 지속할 것으로 보인다"며 "그 과정에서 효과를 검증하고 제도 보완을 검토하는 것은 당연히 해야 할 일"이라고 말했다.



다른 관계자는 "금통위원들은 점도표 공개에 모두 찬성한다"며 "신 총재도 다르지 않다"고 전했다.

<연합>

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