“티빙 개인정보 유출 1953만명”…역대 4번째 규모

온라인동영상서비스(OTT) 티빙의 개인정보 유출 사고 피해 규모가 현재까지 1953만명으로 파악된 것으로 나타났다. 이는 국내 개인정보 유출 사고 중 역대 네 번째로 큰 수준이다.

23일 더불어민주당 이정헌 의원실이 최근 개인정보보호위원회와 과학기술정보통신부로부터 제출받은 자료에 따르면 티빙의 개인정보 유출 사고 피해 규모는 현재까지 1953만명으로 집계됐다.

정부가 초기 발표한 잠정치(1300만명)보다 650만명 이상 늘어난 규모다. 이대로 확정되면 쿠팡(약 3756만명), 싸이월드·네이트(약 3500만명), SK텔레콤(약 2324만명) 다음으로 가장 피해가 크다.

자료에는 아이디와 이름, 생년월일, 비밀번호, 환불 계좌번호, 연계정보(CI), 중복가입확인정보(DI) 등이 유출된 것으로 기재됐다. 특히 CI와 DI는 변경이 어려워 명의도용 등 2차 피해 우려가 크다는 지적이 나온다.

정부는 현재 유출 규모가 티빙의 유료 가입자 수(약 500만명)와 월간활성이용자수(MAU·5월 기준 882만명)를 크게 웃도는 배경을 조사하고 있다. 탈퇴 회원이나 휴면 계정, 제휴 서비스를 통해 생성된 계정 정보까지 유출 대상에 포함됐는지도 확인하고 있다.

정부는 유출 규모뿐 아니라 사고 인지 이후 대응 과정의 적정성도 들여다보고 있다. 이 의원은 티빙이 5월30일 이상 징후를 인지하고도 대용량 파일의 외부 전송 사실은 지난 2일에야 확인했다고 지적했다. 다만 해당 내용은 정부 조사 과정에서 최종 확인될 사안이다.

티빙 관계자는 “이번 사고로 고객들에게 심려를 끼쳐드린 점에 대해 다시 한 번 사과드린다”며 “현재 민관합동조사단이 사고 경위와 유출 규모, 영향 범위를 조사 중이며 고객 보호 조치를 신속히 시행하고 필요한 지원과 보상 등 책임을 다하겠다”고 설명했다. 그러면서 “재발 방지를 위해 보안 체계 전반을 점검·개선하는 데 모든 역량을 집중하겠다”고 덧붙였다.

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