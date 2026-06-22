선관위 “총체적 문제 무겁게 수용…근본적 개선”

중앙선거관리위원회는 22일 “선거관리 전반에 총체적 문제가 있었다는 진상규명위원회의 조사 결과를 무겁게 받아들인다”는 입장을 밝혔다.

중앙선관위는 이날 위원회의를 개최한 뒤 보도자료를 통해 “진상규명위원회가 제언한 정책 등은 향후 국정조사에서 논의될 선거관리시스템에 대한 개선방안 등과 함께 검토해 국민 참정권을 훼손하는 사태가 재발하지 아니할 근본적인 제도개선이 이루어질 수 있도록 최대한 노력할 예정”이라고 했다.

경기도 과천시 중앙선거관리위원회 모습. 연합뉴스

현재 진행 중인 검·경 합동수사본부의 수사에도 적극적으로 협조하기로 했다. 중앙선관위는 진상규명위가 보고한 자료를 본부에 제출하고 감사관실이 진행하고 있는 감사 결과에 따라 관계자 등에 대한 징계 절차도 진행한다고 전했다.

위철환 중앙선관위원장 직무대행은 회피 신청을 내고 이날 회의에 불참했다고 선관위는 설명했다. 앞서 진상규명위는 지난 19일 활동을 마치고 위 대행을 포함해 노태악 전 중앙선관위원장, 허철훈 전 사무총장 등 12명을 수사 의뢰 권고 대상이라고 밝혔다.

한편 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사특별위원회는 중앙선관위원 9명 전원을 포함해 선관위 관계자 40여명을 증인으로 부르기로 했다.

여야는 노 전 위원장과 위 대행 등 중앙선관위원 9명과 강동완 사무총장 직무대리 등 20여명의 중앙선관위 관계자를 모두 증인으로 부르기로 합의했다. 오민석 전 서울시 선관위원장과 민소영 전 송파구 선관위원장 등 서울시와 송파구 선관위 관계자까지 포함해 여야가 합의한 증인은 40여명에 달한다.

국조특위는 23일 첫 전체회의에서 중앙선관위 등으로부터 기관 보고를 받을 예정이다. 특위는 회의에서 주요 증인·참고인과 자료 제출 등의 안건을 채택할 것으로 보인다. 또 개표소 현장 검증 등을 포함한 구체적인 청문회 일정을 논의한다는 계획이다.

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