서울시, ‘지하철 무임승차 연령 70세 상향’ 도입 검토…공청회 추진

서울시가 지하철 무임승차 연령 상향과 버스 무임승차 확대 여부를 논의하기 위한 공청회 개최를 추진한다.

서울 시내 지하철 모습. 뉴스1

서울시는 22일 대한노인회 서울특별시연합회로부터 ‘어르신 대중교통 정책 관련 공청회 제안’ 공문을 접수했다고 밝혔다.

이에 따라 서울시는 노인회 측과 공청회를 공동 개최하고, 다양한 시민들이 참여해 의견을 제시할 수 있도록 할 계획이다. 구체적인 일정과 장소는 추후 서울시 홈페이지 등을 통해 안내할 예정이다.

이번 공청회에서는 현재 만 65세 이상에게 적용되는 지하철 무임승차 연령을 만 70세로 상향하는 방안과 고령층 버스 무임승차 지원 확대 방안 등이 주요 의제로 다뤄질 것으로 보인다.

앞서 서울시는 지난 19일 오세훈 서울시장과 대한노인회 서울시연합회장 간 면담을 추진해 어르신 교통복지 정책 전반에 대해 논의한 바 있다고 설명했다.

최근 서울시의회에서는 고령층 대중교통 지원 범위를 버스로 확대하는 내용을 담은 조례안이 교통위원회를 통과해 본회의 의결을 앞두고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지