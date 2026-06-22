조정식 의장 “24일까지 원 구성 협상을”

조정식 국회의장이 22일 후반기 원 구성을 두고 “24일 낮 12시까지 원 구성을 위한 상임위원 명단을 제출해달라”고 여야에 요구했다. 여야가 법제사법위원장 등 상임위원장 배분을 놓고 기싸움을 벌인 상황에서의 언급이다. 조 의장은 여야가 기한 내 명단을 제출하지 않으면 국회의장 직권으로 한 상임위 배분 가능성도 언급했다.



조 의장은 이날 오후 국회에서 민주당 한병도 원내대표와 천준호 원내운영수석부대표, 국민의힘 정점식 원내대표와 김승수 원내운영수석부대표를 만나 이같이 밝혔다.

조정식 국회의장(가운데)이 22일 국회의장실에서 의장 주재 여야 원내대표 회동에 앞서 기념 촬영을 마치고 자리로 향하는 여야 원내대표를 보고 있다. 왼쪽부터 더불어민주당 한병도 원내대표, 조 의장, 국민의힘 정점식 원내대표. 연합뉴스

조 의장은 “국회법이 정한 상임위원 선임 기간을 한참 넘겨서 원 구성 협상이 공전을 거듭하고 있다”며 “도대체 언제까지 기다리게 할 것인지, 국민 보시기에 국회의장으로서 민망하다”고 말했다. 이어 “기한까지 요청이 없으면 의장이 상임위원을 선임할 수 있다고 국회법(국회법 48조 1항)상 규정돼 있다”고 했다.



조 의장의 조치에 여당은 환영한 반면, 야당은 반발했다. 한 원내대표는 회동 후 기자들과 만나 “이미 국회법을 어기면서 (원 구성 지연이) 27일이 지나가고 있다”며 “더 이상 발목잡기는 할 수 없다. 절차에 맞게 할 거고 끝까지 (야당이) 시간끌기 하는 것으로 판단이 들면 결단하겠다”고 말했다. 반면 국민의힘 정 원내대표는 “타협이라는 국회 운영의 대원칙을 어긴 채 강제적으로 원 구성을 하고 후반기 국회를 출범시키려는 전조”라고 반발했다.



민주당이 한성숙 국무총리 후보자 인사청문회가 열리는 25일 전에 원 구성을 마치는 것을 목표로 하는 만큼, 24일을 넘기면 민주당이 단독으로 원 구성 절차에 나설 가능성도 제기된다. 전 상임위원장을 민주당이 독식할 가능성은 현재로선 낮아보인다.



한편 박홍근 기획예산처 장관은 이날 조 의장을 예방한 자리에서 “2027년 예산안은 이재명정부가 예산편성 전 과정을 온전히 주관하는 첫 번째 예산”이라며 “국민주권예산의 출발점으로 국회의 의견을 폭넓게 수렴하겠다”고 밝혔다.

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