서울 한낮 29도 무더위…제주 비·강풍 주의 [내일 날씨]

화요일인 23일은 제주도를 중심으로 비가 내리는 가운데 동해안과 강원산지에는 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

인천 남동구 구월동의 한 도로에서 시민들이 양산을 쓰고 횡단보도를 건너고 있다. 뉴시스

22일 기상청에 따르면, 23일은 서해상에서 동해북부해상으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들면서 중부지방은 대체로 맑겠다. 강원 영동과 남부지방은 가끔 구름이 많겠다.

제주도는 남쪽 해상에서 동쪽으로 이동하는 기압골의 영향을 받아 대체로 흐리겠으며 밤까지 비가 이어지는 곳이 있겠다. 오후부터 밤 사이에는 비가 잠시 소강상태를 보이는 지역도 있을 전망이다.

동해안과 강원산지에는 새벽부터 밤 사이 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

경기 내륙과 전북 내륙을 중심으로는 새벽부터 아침 사이 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 예상돼 차량 운행 시 감속 운행 등 각별한 주의가 요구된다.

제주도는 새벽부터 바람이 점차 강해질 것으로 보인다. 순간풍속이 시속 70㎞(20㎧) 이상, 산지는 시속 90㎞(25㎧) 이상으로 매우 강하게 불 가능성이 있어 강풍특보가 발표될 가능성도 있다.

동해안에는 너울에 의한 높은 물결이 이어질 것으로 예상된다. 기상청은 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위와 방파제를 넘는 곳이 있을 수 있다며 해안가 안전사고에 각별한 주의를 당부했다.

아침 최저기온은 15~20도, 낮 최고기온은 22~30도로 예보됐다. 평년(최저 17~20도, 최고 24~29도)과 비슷하거나 조금 낮은 수준이다.

주요 지역 아침 최저기온은 △서울 19도 △인천 20도 △수원 19도 △춘천 16도 △강릉 17도 △대전 18도 △청주 19도 △광주 19도 △전주 18도 △대구 17도 △부산 19도 △울산 18도 △제주 20도다.

낮 최고기온은 △서울 29도 △인천 29도 △수원 28도 △춘천 27도 △강릉 23도 △대전 26도 △청주 27도 △광주 27도 △전주 28도 △대구 24도 △부산 24도 △울산 23도 △제주 23도로 예상된다.

한편 미세먼지 농도는 원활한 대기 확산의 영향으로 전국 모든 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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