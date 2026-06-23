네이버·어반플레이, 제2회 ‘AI BIZ 크리에이터 스쿨’ 운영…24일 오리엔테이션

네이버와 어반플레이가 공동 기획한 ‘AI BIZ 크리에이터 스쿨’이 오는 6월 24일 오리엔테이션을 시작으로 운영을 시작한다고 밝혔다.

‘AI BIZ 크리에이터 스쿨’은 AI 기술에 대한 이해를 바탕으로 콘텐츠 기획·제작 및 비즈니스 사업화 역량을 갖춘 크리에이터를 양성하기 위해 마련된 프로그램으로, 지난해에 이어 올해 2회차를 맞았다.

만 15세 이상 34세 이하 미취업 청년을 대상으로 하며, 콘텐츠 아이디어를 실제 비즈니스로 확장하고자 하는 청년 창작자들의 성장 기반을 마련하는 데 초점을 맞췄다. 이번 프로그램은 6월 중순부터 12월 말까지 약 6개월간 운영되는 교육 과정으로, 단발성 교육에 그치지 않고 단계별 선발과 심화 과정을 통해 참여자의 역량을 강화하도록 구성됐다.

당초 전국 450명의 비즈니스 크리에이터 양성을 목표로 모집을 시작했으나, 신청 단계에서 총 733명이 지원했다. 이번 프로그램은 체계적인 역량 강화를 위해 ▲루키 ▲프로 ▲마스터 총 3단계 선발 구조로 세분화되어 운영된다.

첫 관문인 ‘1단계 루키 과정’은 선발된 450명을 대상으로 진행되며, 콘텐츠·비즈니스 역량 기초와 관련한 온라인 강의와 과제 코칭 및 피드백이 제공된다. 주요 커리큘럼은 콘텐츠 제작, 크리에이터 비즈니스의 이해, AI 기술 이해, 브랜딩 전략과 실행 등으로 구성됐다.

이어 ‘2단계 프로 과정’은 루키 과정 우수 수료자 90명을 선발해 권역별 2박 3일 오프라인 부트캠프로 실시된다. 사업화·브랜딩 강의 및 워크숍, 콘텐츠 기획·제작 실습, 피칭 스테이지가 진행되며, 참여자가 자신의 콘텐츠를 비즈니스로 확장할 수 있는 방향을 구체화할 수 있게 된다.

마지막 ‘3단계 마스터 과정’은 프로 과정 우수 수료자 20명을 대상으로 하는 온·오프라인 심화 과정이다. 1:1 전문가 멘토링, 제주 인사이트 트립, 스마트스토어 개설 실습 및 최종 성과 공유회를 통한 온·오프라인 비즈니스 운영 경험 등이 포함되며, 프로 과정에서 도출한 콘텐츠 비즈니스 방향을 실제 사업화 가능한 형태로 만들 수 있게 된다.

참가자 지원도 제공된다. 프로그램 전 과정 교육비가 무료로 지원되며 실습 교재, 템플릿, 웰컴 키트, 네이버 스퀘어 공간 지원 등이 기본 제공된다. 아울러 단계별 수료 기준을 충족할 경우 ▲루키 40만 원 ▲프로 60만 원 ▲마스터 80만 원 등 전 과정을 완주할 경우 최대 180만 원의 활동 지원금이 지급된다.

단계별 과정 수료자에게는 고용노동부 공식 수료증이 발급되며, 최종 우수 참여자에게는 ▲전문가 맞춤형 멘토링 ▲온·오프라인 전시·마켓 운영 경험 ▲사업화 지원금 ▲네이버 광고 지원 ▲향후 자립을 위한 후속지원까지 이어질 예정이다.

어반플레이 관계자는 “AI BIZ 크리에이터 스쿨은 단순한 콘텐츠 제작 교육을 넘어, AI 이해를 바탕으로 콘텐츠를 비즈니스로 확장할 수 있는 비즈니스 크리에이터를 육성하는 과정이 될 것”이라고 말했다.

‘AI BIZ 크리에이터 스쿨’에 대한 자세한 정보는 공식 홈페이지 및 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.

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