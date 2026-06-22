스타머 영국 총리, 취임 2년 만에 사임 발표

키어 스타머 영국 총리가 22일(현지시간) 사임을 발표했다.

스타머 총리는 이날 오전 런던 다우닝가 10번지 총리실 앞에서 대국민 연설을 통해 "사임할 것"이라며 "오늘 아침 나의 결정을 알리기 위해 (찰스 3세) 국왕과 이야기했다"고 밝혔다.

키어 스타머 영국 총리.

2024년 7월 4일 총선에서 노동당의 압승을 이끌며 정권 교체에 성공해 이튿날 취임한 지 약 2년 만이다.

스타머 총리는 "노동당 전국집행위원회(NEC)에 7월 9일 (당 대표) 후보 지명을 시작해 여름 휴회까지 완료하는 일정을 세워달라고 요청할 것"이라며 "(당 대표) 경선의 경우 새로운 대표가 9월 의회 개회 전에 정해지도록 하겠다"고 설명했다.

그는 "경선이 끝나기 전까지 총리직을 유지하고 질서 있는 권력 이양을 확보하기 위해 모든 일을 할 것"이라며 "내 후임을 전적으로 지지할 것"이라고 강조했다.

스타머 총리는 2020년 노동당 대표로 취임한 이후 2024년 7월 총선을 압승으로 이끌어 정권 교체에 성공했으나 이후 경제 둔화와 잇단 정책 유턴, 더딘 개혁 속도 등 국정 운영에 대한 실망감으로 취임 초기부터 지지율이 급락했고 지난달 초 지방선거 참패로 결정타를 맞았다.

노동당 차기 대표 및 총리로 유력한 앤디 버넘 전 그레이터 맨체스터 시장은 지난 18일 메이커필드 선거구 하원 의원 보궐선거에서 당선돼 총리 최소 자격 요건을 갖추고 당 대표 도전을 준비하고 있다.

<연합>

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