미·이란, 1차 고위급 회담 이어 스위스서 실무회담

종전 양해각서(MOU) 이행을 위한 첫 고위급 회담을 마친 미국과 이란이 실무급 회담을 이어간다.



이란 ISNA 통신은 양해각서 이행 방안 마련 및 관련 실무 그룹 구성을 논의하기 위한 양국 실무회담이 22일(현지시간) 스위스에서 시작된다고 보도했다.

이란 전쟁 종식 합의 진전을 위한 고위급 회담을 위해 스위스에 모인 대표단 관계자들. AFP연합뉴스

이란은 이번 실무회담에 카젬 가리바바디 외무부 차관을 단장으로 정치, 경제 및 법률 전문가들로 구성된 대표단을 파견한다.



또 실무 회담에는 고위급 회담과 마찬가지로 중재국인 파키스탄과 카타르 측 대표단도 참석한다.



모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장이 이끄는 이란 고위급 대표단은 스위스 루체른 인근 뷔르겐슈토크에서 미국과의 1차 회담을 마치고 이란으로 돌아온 상태다.



'무박 2일'로 진행된 고위급 회담에서 양측은 향후 60일 내 최종 합의를 목표로 한 협상 로드맵과 함께 호르무즈 해협 및 레바논 관련 분쟁 관리 체계를 마련하는 데 합의했다.



한편, 스위스 정부는 22일 중동 전쟁 종식을 위한 미국과 이란의 첫 고위급 회담이 끝난 뒤 성명을 내고 기술적 논의가 즉시 이어질 수 있는 여건이 마련됐다고 발표했다.



스위스 외무부는 성명에서 "21일 밤부터 22일 새벽까지 뷔르겐슈토크에서 중재국들과 이란, 미국 간에 진행된 집중적인 외교 회담에서 이뤄진 건설적인 진전을 환영한다"며 합의된 로드맵으로 "새로운 실무적 논의를 즉각 재개할 수 있는 여건이 조성됐다"고 밝혔다.

<연합>

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