카보베르데 ‘기적’ 어디까지… 우루과이와 무승부 [2026 북중미 월드컵]

인구 50만명의 아프리카 섬나라 카보베르데는 2026 북중미 월드컵에 나선 48개국 중 가장 생소한 이름으로 꼽힌다. 이 때문에 억울한 오해도 받았다. 월드컵 출전권이 48개로 대폭 확대되면서 실력보다 행운으로 북중미행 티켓을 얻어낸 팀으로 간주됐다. 하지만 카보베르데는 아프리카 지역예선에서 ‘죽음의 조’로 꼽힌 D조에서 아프리카 대륙 최다 월드컵 출전국인 카메룬을 밀어내고 당당히 조 1위로 대회에 나섰다. 끊임없이 발전하는 아프리카 축구의 수준을 고려하면 이번 월드컵의 ‘다크호스’로 불려도 부족하지 않은 팀이다. 축구팬들이 그 사실을 모를 뿐이다.

첫 골의 맛 카보베르데 케빈 피나(6번)가 22일 미국 플로리다주 마이애미 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 H조 우루과이전에서 선제골을 넣은 뒤 동료들과 기뻐하고 있다. 마이애미=AFP연합뉴스

이런 카보베르데가 실력으로 또 한번 축구팬들에게 자국의 이름을 각인시켰다. 카보베르데는 22일 미국 플로리다주 마이애미의 마이애미 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 H조 2차전에서 우루과이와 난타전 끝에 2-2로 비겼다. 지난 16일 스페인과 1차전에서 골키퍼 보지냐(40·차베스)의 선방을 앞세워 0-0으로 비겨 승점을 따냈던 카보베르데는 이번에는 남미 강호 우루과이를 상대로 한치도 밀리지 않는 경기력을 선보였다. 심지어 선제골까지 따내며 전 세계를 놀라게 했다. 전반 21분 문전 중앙에서 얻은 프리킥 기회에서 케빈 피나(29·크라스노다르)가 기습적인 중거리 슈팅으로 자국의 월드컵 역사 첫 골을 터뜨렸다. 다만, 월드컵 첫 출전의 경험부족도 노출하며 전반 44분 막시밀리아노 아라우호(26·스포르팅)에 추격골을 내줬고, 전반 추가시간에는 아구스틴 카노비오(28·플루미넨시)에게 역전골까지 허용했다.

이대로 돌풍이 잦아드는 듯했지만, 카보베르데 선수들은 포기하지 않았다. 한 점 뒤진 상황에서 재개된 후반전에서도 특유의 빠르고 저돌적인 축구를 이어가더니 기어이 동점골을 따냈다. 후반 16분 수비진의 치명적인 백패스 미스를 틈타 엘리우 바렐라(24·마카비 텔아비브)가 침착하게 동점골을 만들어냈다. 카보베르데는 동점골 이후에도 경기 주도권은 내주지 않고 우루과이를 밀어붙였다. 역전까지 만들어내지는 못했지만 축구팬들의 머릿속에 카보베르데를 기억시키기에 충분한 활약이었고, 소중한 승점 1점도 챙겼다.



이로써 카보베르데는 조별리그에서 2무(승점 2·2득점)로 우루과이(승점 2·3득점)에 이어 H조 3위에 자리했다. 27일 열리는 사우디아라비아와 조별리그 최종전에서도 승점을 따내면 조별예선 통과까지 노릴 수 있다. 스페인에 0-4로 대패한 사우디보다 경기력에서 앞선 모습을 보여준 터라 최강 스페인과 3차전을 치러야 하는 우루과이보다도 오히려 더 32강 진출 가능성이 높다는 평가를 받는다.

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