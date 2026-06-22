美·이란, 파행 위기 끝 “고무적 진전”… 비핵화 논의는 없었다

미국과 이란이 종전 합의 양해각서(MOU) 이행을 논의하기 위해 가진 첫 고위급 회담은 한때 파행 위기로 치달았지만, 카타르와 파키스탄의 중재로 일단 마무리됐다. 향후 이스라엘·레바논 충돌 재개 가능성과 호르무즈해협 상황을 어떻게 관리해 나가느냐가 협상 동력을 이어나가는 데 핵심일 것으로 전망된다.

아바스 아라그치 이란 외무장관(왼쪽), J D 밴스 미국 부통령. AP연합뉴스

21일(현지시간) 스위스 뷔르겐슈토크에서 시작돼 자정을 넘겨 진행된 실무회담 뒤 중재국인 카타르와 파키스탄은 공동성명을 내고 MOU 이행을 위한 고위급 위원회 설치, 미국·이스라엘과 레바논 간 갈등 완화 기구 설치 합의 소식을 전했다. 이들은 “회담은 긍정적이고 건설적인 분위기 속에서 진행됐다”며 “향후 기술적 회담을 위한 메커니즘 구축을 포함해 고무적인 진전이 이뤄졌다”고 평가했다.

하지만 앞서 도널드 트럼프 대통령이 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 이란이 친이란 무장 정파 헤즈볼라를 막지 않으면 이란을 강력하게 공습하겠다고 위협하면서 협상은 시작 80여분 만에 파행 위기를 겪기도 했다. 이란 대표단은 트럼프 대통령의 위협에 반발해 협상장을 떠났고, 이란 매체에 “레바논에서 전쟁이 끝나지 않으면 다른 주제들에 대한 협상은 진행되지 않을 것”이라고 말했다. 하지만 중재국들의 관여로 다시 협상장으로 돌아온 것으로 알려졌다.



애초 MOU 서명 뒤 19일 시작될 예정이었던 실무회담 역시 이스라엘의 레바논 공습으로 연기돼 이날 시작된 만큼, 앞으로 이스라엘과 레바논 간 긴장을 관리하고 재충돌을 막는 것이 협상 진행의 관건이 될 전망이다. 미·이스라엘과 레바논 간 ‘갈등 완화 기구’를 만들기로 한 것 역시 이 같은 변수를 안정적으로 관리해 나가려는 의도로 풀이된다.



회담에 참석한 아바스 아라그치 이란 외무장관 역시 엑스(X)에서 “파키스탄, 카타르의 끈질긴 중재로 레바논 전쟁 종식을 위한 중대한 진전이 마련됐다”고 평가했다. 그는 엑스에서 ‘첫번째 실전 테스트:레바논 갈등완화 기구’라고 적어 레바논 상황이 향후 협상의 관건이라는 점도 강조했다.

그러나 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이날 “어떤 외교적 상황이 전개되더라도 이란의 핵무기 보유를 절대 용납하지 않겠다”며 “이스라엘 북부의 소중한 주민들과 전체 국민을 헤즈볼라의 공격으로부터 보호하기 위해 필요한 기간 레바논 남부의 보안 구역에 계속 주둔할 것”이라고 단호한 입장을 밝혔다.



이란이 호르무즈해협 봉쇄를 풀지도 관심사다. 해양 정보 회사인 윈드워드 분석을 보면 이란이 해협 봉쇄 선언 이후인 21일 해협을 통과한 선박은 총 12척으로, 전날 35척보다 감소한 상태다. 양국은 일단 ‘연락 채널’을 통해 선박 안전을 보장하겠다는 계획이다.

이란 핵문제는 이날 논의조차 시작하지 못했다. 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이란 국영방송에 최종합의를 위한 협상, 즉 비핵화 조치를 위한 협상에 진입하려면 양해각서 13조에 따라 선결 조건들이 이행돼야 한다고 주장했는데, 종전 양해각서 13조는 레바논 등 모든 전선의 전쟁 종식, 미국의 해상봉쇄 해제, 이란의 호르무즈해협 재개, 이란산 원유·석유화학 제품 수출 허가, 이란 동결자금 해제 등을 협상 시작의 조건으로 언급하고 있다. 마수드 페제시키안 이란 대통령은 이날 “우라늄 농축 권리를 결코 포기하지 않을 것”이라고 말하기도 했다.

“이란 신정 반대”… 이란계 미국인들, 월드컵 경기장 앞 시위 2026 북중미 월드컵 G조 벨기에와 이란의 경기가 열린 21일(현지시간) 미국 캘리포니아주 잉글우드 로스앤젤레스 스타디움 앞에서 이란계 미국인들이 반정부 시위를 벌이고 있다. 현 이란 이슬람공화국 체제를 반대하는 이들은 이란 혁명 이전 왕정 시절의 ‘사자와 태양’ 국기를 흔들며 반정부 시위대 처형 중단을 촉구했다. 잉글우드=로이터연합뉴스

이스라엘과 레바논의 재충돌 가능성이 없지 않은 데다, 이란이 레바논 문제나 제재 해제의 미이행 등을 빌미로 협상을 파국으로 이끌면 비핵화 논의는 계속 밀릴 가능성이 있다. 미국 싱크탱크 애틀랜틱 카운슬의 토머스 워릭 선임연구원은 알자지라에 “앞으로 있을 협상이 정말 어려울 것이다. 60일보다 더 오래 걸릴 수 있다”고 전망했다.

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