GS건설, 3조원 규모 신재생에너지 개발

GS건설이 글로벌 인프라 투자사와 손잡고 3조원 규모의 국내 신재생에너지 개발사업 확대에 나선다.



GS건설은 아이스퀘어드 캐피털과 국내 태양광·배터리에너지저장장치(BESS) 사업 추진을 위한 합작법인(JV) 설립 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.



양사는 합작법인 설립을 통해 국내 BESS 사업을 중심으로 2035년까지 총 1.5GW 규모의 에너지 전환 자산을 개발·확보할 계획이다. 이 중 태양광 발전 자산은 약 820㎿ 규모로 확대할 방침이다.



관련 사업의 예상 총사업비는 약 3조원으로 추산된다. 양사가 합작법인을 통해 일부를 직접 투자하고, 나머지는 프로젝트파이낸싱(PF) 등 외부 자금을 활용해 조달하는 방안을 검토하고 있다.



GS건설은 신규 사업 기회 발굴을 비롯해 부지 확보, 인허가, 초기 사업구조 수립 등 개발 업무를 담당한다. 아울러 국내외 신재생에너지 사업에서 축적한 경험과 기술 역량을 바탕으로 프로젝트 관리와 기술 자문을 담당할 계획이다.

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