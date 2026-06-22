강은희 대구시교육감, ‘글로벌 교육수도 추진위원회’ 출범

대구시교육청은 강은희 대구시교육감의 핵심 공약인 ‘글로벌 교육수도’의 밑그림을 그릴 ‘글로벌 교육수도 추진위원회’가 공식 출범했다고 22일 밝혔다.

추진위는 ‘교육수도 대구에서 배우고 세계를 품다’라는 캐치프레이즈를 내걸었다. 중단 없는 공교육 혁신과 세계적 수준의 교육 실현이라는 강 교육감의 공약이 교육 현장에 안정적으로 정착할 수 있도록 교육계 원로와 현직 교직원 등 실무 중심 위원들로 구성됐다.

강은희 교육감이 ‘글로벌 교육수도 추진위원회’ 출범식에서 인삿말을 하고 있다. 대구시교육청 제공

추진위는 앞으로 △온전한 성장 △세계적 교육 △미래 인재 △맞춤형 교육 △교육공동체 등 5개 실무 분과를 운영한다. 이를 통해 강 교육감의 5대 공약을 25개 정책 과제로 체계화하고 구체적인 세부 이행 계획을 수립할 방침이다. 특히 △한국형 바칼로레아(KB) △대구학습법 △인공지능 활용(AI-able) 교육 △K-인성 함양 △세계를 주도하는 대구인 양성 등 지역을 넘어 세계와 연결되고 배움을 넘어 미래와 연결되는 핵심 공약을 중점적으로 다듬어갈 계획이다.

강은희 교육감은 “교육 주체와의 공감 대화, 대구교육공동체 온라인 설문조사에서 보내 주신 대구 시민과 학교 현장의 소중한 의견도 공약 이행 계획에 적극 반영하겠다”라며 “우리 아이들이 대구에서 배우고 대한민국을 이끌며 세계를 향해 당당히 나아가는 교육을 펼쳐 가겠다”고 말했다.

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