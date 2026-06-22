김나영 "7년 전 나 안아주고 싶다…밤마다 눈물 흘려"

방송인 김나영이 "7년 전 자신의 사진을 보고 울컥했다"고 말했다.

김나영은 21일 유튜브 채널 '김나영의 노필터티비'에서 엄마로서의 바쁜 일상을 공개했다.

방송인 김나영. '김나영의 노필터티비' 유튜브 캡쳐

김나영은 "제가 얼마 전에 인스타그램을 보다가 7년 전 오늘 사진이 뜨더라"며 "7년 전 오늘 아들 신우랑 같이 찍은 사진이 있었다. 그걸 보는데 울컥하더라"고 했다.

그는 "그 사진 속의 제가 너무 꾀죄죄했다. 물론 밝은 색의 옷을 입었지만"이라고 말했다.

이어 "7년 전이면 되게 어린 거다. 생기가 더 있어야 하는데 눈에 삶의 무게가 짓눌려져 있는 게 느껴지더라"고 했다.

또 "그러면서 예전 생각이 나서 되게 울컥했다. 그땐 밤에 눈물 흘리다가 잔 날이 많았다. 아침에 눈이 항상 부어있고 눈에 눈물이 항상 있었다"고 말했다.

김나영은 "7년 전의 저를 꽉 안아주고 싶다. 그때 꾸역꾸역 열심히 살았다"고 했다.

한편 앞서 김나영은 결혼 4년 만에 이혼했다. 이후 두 아들을 홀로 양육하며 방송 활동을 중단했다.

그는 현재 유튜브 채널을 통해 일상을 공개하고 있다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지