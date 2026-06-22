중기부, '모두의 창업' 2기 모집 연기…"시스템 보완 후로 조정"

중소벤처기업부는 22일 선발 규모와 지원 대상을 대폭 늘려 다음 달부터 진행하기로 한 '모두의 창업' 2기 모집을 개인정보 유출 여파로 연기하기로 결정했다.



노용석 중기부 제1차관은 22일 정부서울청사에서 열린 브리핑을 통해 "모두의 창업 2기 출범 시점은 조정할 계획"이라고 밝혔다.

노용석 중소벤처기업부 제1차관이 22일 서울 종로구 정부서울청사에서 모두의 창업 개인정보 유출 사태와 관련 설명하고 있다. 연합뉴스

노 차관은 "이번 모두의 창업 유출 사고의 가장 큰 문제점은 정부에 대한 신뢰를 저희가 지켜드리지 못한 점"이라며 "해당 플랫폼에 대한 완벽한 보완을 통해서 신뢰가 회복될 수 있는 게 우선이라고 생각한다"고 말했다.



노 차관은 다만 "어느 정도까지 조정할지 여부는 (개인정보 유출) 조사 결과와 시스템 보완 일정에 따라 추후에 설명해 드리겠다"고 밝혔다.



앞서 중기부는 선발 인원을 기존 5천명에서 1만명으로, 신청 대상을 기존 '창업 3년 이내 재창업자'에서 '창업 7년 이내 재창업자'로 확대해 7월부터 모두의 창업 2차 모집을 진행한다고 밝힌 바 있다.



특히 6만2천여명이 몰린 1차 프로젝트에서 선발되지 않은 5만7천명의 신청자가 도전을 이어갈 수 있도록, 아이디어 보완 피드백과 재도전 멘토링을 지원할 방침이었다.



그러나 최근 1기 합격자들의 개인정보와 창업 아이디어가 유출되는 사고가 발생하면서 2차 모집을 연기하게 됐다.

<연합>

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